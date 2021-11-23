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23.11.2021 16:28
Рубрика: Общество

В Краснодаре появится онкодиспансер площадью 200 тысяч "квадратов"

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В столице Кубани построят новый онкологический центр с консультативной поликлиникой общей площадью 200 тысяч квадратных метров. Масштабный проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом во вторник сообщил журналистам на брифинге главврач ГБУЗ "Клинический окондиспансер №1", главный внештатный специалист-онколог минздрава Краснодарского края Роман Мурашко.

Фото: Алексей Насыров/РИА Новости
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Он пояснил, что лечебное учреждение станет первым объектом на территории медицинского кластера, который расположится в пригородном поселке Знаменском. Онкоцентр будет включать 14 основных шестиэтажных корпусов. В зданиях разместятся поликлиника с пропускной способностью до 750 пациентов в смену, стационар на 1165 коек, отделения круглосуточного пребывания на 1005 коек и дневные стационары на 160 мест.

- В составе стационара нового флагмана планируется создание онкохирургического, химиотерапевтического, онкогематологического и радиологического центров. Это позволит полностью закрыть потребность жителей края в этих жизненно важных услугах, - отметил Мурашко.

По словам эксперта, в регионе врачи ежегодно выявляют около 23-25 тысяч новых случаев онкопатологии. При этом у 60 процентов пациентов злокачественные новообразования диагностируются на ранних стадиях, что дает хорошие прогнозы на полное излечение. Это один из лучших показателей в стране. Для сравнения: в 2010 году в крае рак на ранней стадии выявлялся лишь в 50 процентах случаев.

- На Кубани в общей структуре онкологических заболеваний первое место по распространенности занимает рак кожи (около 13 процентов) из-за солнечной инсоляции, - говорит медик. - Врачи всегда напоминают, что загорать надо умеренно и беречь кожу от солнечных ожогов, так как это основная причина развития рака и меланомы. На втором месте рак толстой кишки (12%) - это связано с особенностями питания, урбанизацией, к сожалению, мы перестали употреблять здоровую пищу и уделять должное внимание составу продуктов. Третье место делят рак молочной железы и рак легких - по 10 процентов. Сейчас мы находимся на 44-м месте по заболеваемости в РФ, но высокая заболеваемость не пугает, так как продолжительность жизни таких пациентов существенно возросла.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Отметим, в Краснодарском крае функционирует трехуровневая система оказания помощи онкологическим больным. Первый уровень представлен первичными онкологическими кабинетами во всех муниципальных образованиях края (всего их 54) и 19 центрами амбулаторной онкологической помощи. Эти структуры принимают пациентов с подозрением на онкологическое заболевание от терапевтов и других специалистов.

После проведенных исследований, если диагноз подтвердится, онколог направляет пациента в онкодиспансер. Это второй уровень, представляющий собой межтерриториальные онкологические диспансеры в Армавире, Сочи, Новороссийске и Ейске. На третьей ступени оказывается уже высокотехнологичная специализированная медицинская помощь в одном из ведущих краевых учреждений: в клиническом Краснодарском онкологическом диспансере и в онкологических отделениях ККБ №1 и ККБ №2.

Кстати

Одна из позиций нацпроекта "Здравоохранение" в разделе борьбы с онкозаболеваниями - к 2024 году довести удельный вес злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, до 63 процентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Онкология: как победить рак

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