В Сочи начали проверку из-за избиения полицейскими лежащего мужчины

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю начали служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудников полиции Сочи. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе главка кубанской полиции.

"В полицию Сочи поступило сообщение о том, что пьяный мужчина лежит на земле около одного из жилых домов, - рассказали в ведомстве. - На место прибыли сотрудники ППС. Они доставили гражданина в отдел полиции. Решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии".

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как двое полицейских в Сочи избивали ногами лежащего на земле мужчину, а также применяли к нему электрошокер.

После проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.