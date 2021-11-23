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23.11.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

В Волгограде мошенницы подглядывали ПИН-коды у пожилых клиентов банков

Текст: Михаил Фалалеев

Не оригинальный, но виртуозный по исполнению способ хищения денег с чужих банковских карт применили две мошенницы в Волгограде. Они не применяли скимминговые устройства для считывания ПИН-кодов с банкоматов, не выпытывали их у доверчивых собеседников по телефону, а просто подглядывали.

Фото: iStock
Названы три наиболее популярные схемы работы мошенников

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эти дамы в отделениях кредитных организаций следили за пенсионерами, использующими банковские карты. Улучив момент, они подглядывали, какие ПИН-коды вводят пожилые люди при банковских операциях. Мошенницы пользовались тем, пожилые люди далеко не всегда соблюдали меры предосторожности, нажимая кнопки. Кто-то не замечал позади себя любопытных глаз, кто-то плохо видел и поэтому не прикрывал ладонью клавиатуру. Кто-то плохо помнил цифры и сверялся с запиской.

А затем шпионаж заканчивался и начиналось воровство. Мошенницы шли за пенсионерами, острыми предметами надрезали сумки и похищали карты. С которых затем и снимали деньги. При этом устраивали целый спектакль с переодеваниями и изменением внешности - чтобы их не узнали. Они по нескольку раз в день переодевались, использовали парики и солнечные очки.

Сыщики Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Волгоградской области нашли и задержали воровок в Тамбове, где те рассчитывали спрятаться и продолжить свой промысел. В ходе обыска по их месту жительства изъяты 5 мобильных телефонов, 8 банковских карт, около 30 сим-карт сотовых операторов, канцелярский нож, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Задержанные взяты под стражу. Сейчас выясняется, сколько на их счету таких преступлений.

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