В Краснодарском крае сошел с рельсов вагон с дизтопливом

На железнодорожной станции Бузинка в Выселковском районе Краснодарского края сошел с рельсов вагон грузового поезда. Он состоял из 53 вагонов-цистерн с дизельным топливом, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

- Около 14.00 на станции Бузинка Северо-Кавказской железной дороги произошел сход с рельсов вагона в составе грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примут меры прокурорского реагировапния.