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23.11.2021 17:33
Рубрика: Происшествия

В Краснодарском крае сошел с рельсов вагон с дизтопливом

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

На железнодорожной станции Бузинка в Выселковском районе Краснодарского края сошел с рельсов вагон грузового поезда. Он состоял из 53 вагонов-цистерн с дизельным топливом, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В Кузбассе сошли с рельсов восемь вагонов с углем

- Около 14.00 на станции Бузинка Северо-Кавказской железной дороги произошел сход с рельсов вагона в составе грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примут меры прокурорского реагировапния.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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