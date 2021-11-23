Врачи достали из головы жительницы Кубани 25-сантиметровый нож

В Центральную районную больницу Апшеронского района Краснодарского края поступила женщина, из головы которой торчал огромный нож. Как оказалось, его воткнул в голову женщины ее муж во время бытового конфликта. Врачам удалось спасти потерпевшую и извлечь холодное оружие. Как сообщили "РГ" в пресс-службе минздрава региона, сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно.

- Пациентка поступила в Апшеронскую ЦРБ 19 ноября в 22:30. В ходе часовой операции лезвие удалось достать. При извлечении ножа не было понятно, какие внутренние повреждения получены пострадавшей. Повреждена была носовая перегородка, левые носовые раковины, левая гайморова пазуха, - отметили в министерстве.

Сейчас женщина остается в больнице, за ее состоянием наблюдают специалисты. Ей предстоит перенести еще несколько операций. Происшествием уже занялся Следственный комитет.