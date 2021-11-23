Более 80 зданий в Челябинске остались без отопления в мороз

В Челябинске из-за крупной аварии на тепломагистрали без отопления остались десятки зданий в "северной зоне" Металлургического района. К вечеру их теплоснабжение будет возобновлено, сообщили в мэрии Челябинска.

- К этому часу МУП "ЧКТС" уже устранили технологическое нарушение на тепловой магистрали, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Проводится завершающий этап заполнения системы и регулировочных работ на наружных сетях. К подключению готовы 69 многоквартирных и восемь частных домов, четыре детских сада, три школы и две больницы.

Ремонтные работы по подаче теплоснабжения в жилые дома частного сектора по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, 2-ой Пятилетки и Полтавской будут завершены в 18-00, отметили в мэрии.

На месте аварии работали четыре аварийные бригады и восемь единиц техники.