Директор тюменской школы стала народным учителем РФ

В Тюмень прилетело радостное известие - директор школы № 70 Лидия Русакова получила звание "Народный учитель Российской Федерации". Она стала третьим представителем педагогического сообщества в регионе, удостоившимся такой чести. Ранее "народных" присвоили ректору ТОГИРРО Ольге Ройтблат и учителю областной физико-математической школы Анатолию Кугаевскому.

Событию радуются не только близкие, коллеги и ученики директора 70-й, но и ее родной Абатский район. А некоторые земляки удивляются: все мыслимые и немыслимые награды Русакова должна была собрать давным-давно. При ее-то опыте, победах в конкурсах "Учитель года", "Женщина - директор года", "Лидер образования" и стараниях по возведению одной из лучших школ региона, которую называют "Школой сотворчества".

Да, у тюменцев имя Лидии Русаковой прежде всего ассоциируется с храмом знаний в одном из микрорайонов города. 19 лет назад это была чуть ли не криминогенная окраина, а теперь - обжитая территория с современной застройкой. 70-я, как цветик-семицветик, "подмигивает" прохожим яркими кубиками на фасаде, манит в тень берез и яблонь. Русакова, пожалуй, первая в Тюмени повесила над входной группой растяжку с приветливым "Здравствуйте!". Теперь, к счастью, и "вежливость на крыльце" вошла в привычку.

Русакова - новатор: что ни придумает, то сразу подхватывают в других учебных заведениях. Просто она умеет задавать тренды. Например, фестиваль "Будущее Тюмени". Старшеклассники посещают лекции успешных бизнесменов, выезжают на производства: вникают в суть дела, погружаются в профессию. А "форпост" московского дома-музея Пришвина, который открылся в 2018-м!.. Двумя десятилетиями ранее в Тюмени обсуждали идею создания реального музея писателя - либо на Госпаровской, либо на Водопроводной, где когда-то стояли дома его дяди, купца, пароходовладельца и судостроителя Ивана Игнатова. Увы, дальше разговоров болтуны не продвинулись. Смогла Русакова. Она вспоминает, что по-настоящему поняла Пришвина уже зрелым педагогом. Возможно, именно этот мыслитель и надоумил: школа должна быть свободной и радовать детей событиями, приключениями, путешествиями. Только в ее коллективе могли придумать дни треугольных, квадратных, круглых, полосатых и разноцветных уроков, венецианские карнавалы, классные часы "С чистого листа", на которых ребята пишут, как хотят учиться.

- И что, часто прислушиваетесь к мнению молодежи?

- Когда-то с двух шпаг у нас образовался центр фехтования, со скромного предложения развились лукострельная секция, рок-клуб, традиция каждую весну рисовать схемы цветников и разбивать школьный сад. Все предложения рассматриваются, обсуждаются - этим мы и интересны. Мои ученики давно забыли свои записки и рисунки, а я все собираю и храню. Это же драгоценности! - отвечает Лидия Николаевна.