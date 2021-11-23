Финансирование соцпрограмм на Южном Урале увеличат на 20 процентов

Расходы регионального бюджета-2022 в Челябинской области составят 253,2 миллиарда рублей, они вырастут на 18 процентов к 2021 году. Строить оптимистичные прогнозы и увеличивать финансирование социальных программ позволяют предварительные итоги работы экономики.

- Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития, - подчеркивает губернатор Алексей Текслер. - Мы максимально задействуем все имеющиеся возможности для повышения качества жизни южноуральцев.

Это главная задача, на решение которой будет направлено строительство целого ряда объектов образования, спорта, здравоохранения и культуры - финансирование этого направления увеличат. В то же время, подчеркивает Текслер, не менее важна поддержка тех групп населения, которые более других нуждаются в помощи в это непростое время: семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан.

Общее финансирование социального блока достигнет 46,2 миллиарда рублей, увеличившись на 20 процентов к нынешнему году. Например, областное единовременное пособие при рождении ребенка (его выплачивают независимо от количества детей в семье) с 1 декабря вырастет вдвое - до 6000 рублей. С начала нынешнего года на 20 869 детей выплачено в общей сложности около 65 миллионов рублей, в 2022 году на эти цели запланированы дополнительные ресурсы из областного бюджета - 113 миллионов. Всего же на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" направят 7,1 миллиарда рублей.

Объем средств на предоставление жилья детям-сиротам вырастет в 1,5 раза. Собственные квадратные метры бюджет предоставит примерно 1000 детей, и это беспрецедентно для региона. Тем же, кому пока не удастся вручить ключи от квартир, выплатят компенсацию за аренду жилья. Эта новая мера поддержки начнет действовать на Южном Урале с 1 января, ею воспользуются 1800 человек.

- Это действительно беспрецедентные меры поддержки, - считает уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. - Проблема обеспечения детей-сирот жильем актуальна фактически во всех регионах. Собственная квартира поможет им начать взрослую жизнь, и я рада тому, что эти дети, к которым судьба была не слишком благосклонна, на Южном Урале находятся в зоне особого внимания.

У семей с детьми тоже появятся новые преференции. В частности, статус многодетных сохранится у родителей, пока ребенок не завершит обучение до 23 лет, а не до 18, как было раньше. Семьи, в которых детям поставлен диагноз "фенилкетонурия", смогут ежемесячно получать выплату на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. А больных сахарным диабетом первого типа ребятишек областная казна обеспечит системой флеш-мониторирования уровня глюкозы.

Финансирование социального блока в Челябинской области достигнет 46,2 млрд рублей

Другим важным направлением останется поддержка южноуральцев "серебряного" возраста, на что запланировано 15 миллиардов рублей. Предусмотрены ежемесячные выплаты для тружеников тыла (1714 рублей), возмещение до 25 тысяч рублей детям погибших участников войны за проезд к месту захоронения родителей. На 50% компенсацию взноса на капремонт могут рассчитывать достигшие возраста 70 лет собственники жилья, инвалиды 1-й и 2-й групп, ряд других категорий граждан. Полностью взнос компенсируется одиноко проживающим 80-летним собственникам. Малоимущие также имеют право на субсидии при оплате жилья и коммунальных услуг, положены денежные выплаты и ветеранам труда. В области проживают около 14 тысяч южноуральцев, признанных жертвами политических репрессий. Размер выплат им планируется увеличить с 1664 до 2000 рублей. Реабилитированным также полагается возмещение расходов на проезд в междугородном транспорте, на погребение.

Кроме того, область вошла в число регионов, где реализуется пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Южный Урал одним из первых в стране занялся организацией сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями: некоторые постояльцы интернатов переедут в квартиры и смогут приобрести навыки самообслуживания, в перспективе научиться вести свой бюджет, трудоустроиться, создать семьи. Но сначала их в круглосуточном режиме будут сопровождать социальные работники. Этот опыт, считают эксперты, полезно масштабировать не только в регионе, но и в стране, где число россиян, которые могли бы воспользоваться результатами проекта, исчисляется десятками тысяч.

- В будущем году индексируются все социальные выплаты, стартует ряд новых социальных программ, расширится перечень льготников, в частности, для получения звания ветерана труда снижаем планку стажа, чтобы больше наших земляков могли воспользоваться областными преференциями, - подводит итог Алексей Текслер.