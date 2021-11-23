Олимпиада "Многовековая Югра" пройдет в масштабах всей России

Умницы и умники из любого уголка России могут принять участие в онлайн-олимпиаде "Многовековая Югра" и получить за победу современный и полезный для учебы гаджет.

Интеллектуальное состязание посвящено 91-летию со дня образования Югры. Принять в нем участие и блеснуть знаниями могут школьники с первого по одиннадцатый класс. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе "учи.ру" или получить доступ от учителя.

Задания связаны с интересными фактами из истории, географии, традиций, культуры коренных народов, населяющих Югру. Среди вопросов, есть, например, такие. Где находится самый большой мольберт России? Что такое "болотный янтарь"? Кто из сибирских князей объединил под своим началом восемь княжеств?

- Приглашаю школьников всей России познакомиться с нашим самобытным сибирским регионом. С радостью вручу награды победителям, - заключила губернатор Югры Наталья Комарова.

Продлится викторина до 5 декабря, итоги будут подведены 10 декабря - в день рождения Югры. Инициировало проведение всероссийской олимпиады правительство округа. Проходит она в рамках первого международного фестиваля креативных индустрий. Этот форум продолжается в Югре в эти дни.

В рамках фестиваля прошли уже десятки мероприятий, участники которых создали настоящий мощный единый "генератор" идей.

Так, туристский форум "Югра-тур-2021" стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сферы туризма. Наталья Комарова подчеркнула, что у каждого региона есть свои особенности, которые важно использовать для привлечения туристов. В Югре, безусловно, это этнотуризм. К слову, когда на недавней пресс-конференции Наталью Комарову спросили, какие места в округе она посоветовала бы посетить туристам, она, почти не задумываясь, первыми назвала стойбища коренных народов.

В рамках фестиваля уже прошел слет креативных предпринимателей.

Еще одно знаковое мероприятие, которое предстоит - IV Форум территориального маркетинга и брендинга, на нем эксперты со всей страны - маркетологи, дизайнеры, архитекторы, урбанисты, PR-специалисты, представители органов власти, краеведы, историки, научные сотрудники - обсудят новые стандарты качества городской среды.

Наконец, своеобразной изюминкой форума стал фестиваль искусств "60 параллель". Это проект Сургутской филармонии, музыканты которой представили образцы высокого искусства. Показательно, что "60 параллель" признана национальным событием в федеральном проекте "Национальный календарь событий".