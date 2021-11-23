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23.11.2021 23:20
Рубрика: Общество

Победители хакатона по ИИ в Петербурге получили миллион рублей

Текст: Михаил Пинкус, Марина Ледяева
Миллион рублей получили победители хакатона по искусственному интеллекту в Санкт-Петербурге. А в Челябинске призовой фонд составил 800 тысяч. В Северной столице собрались 47 команд из Томской и Нижегородской областей, Ростова-на-Дону, Москвы и других.

Хакатон в переводе с английского - марафон для хакеров. Только "хакеры" на этих соревнованиях не взламывают, а создают. Среди задач, которые решали в Петербурге, была очень актуальная от Минпромторга России. Разработать систему для анализа запасов лекарств в регионах, которая поможет не допустить их дефицита.

Фото: Петр Коннов/РГ
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По словам начальника отдела развития цифровой инфраструктуры минпромторга Эдуарда Шантаева, участники решили задачу нестандартно и креативно. "Мы обязательно выйдем на связь с командами, - обещал он. - Нас заинтересовал их подход. Возможно, объединим их решения". Победителем кейса "Доступные лекарства для всех" стала команда "Waico.ru" из Томской области. Она придумала платформу, которая позволяет строить прогноз для региона по каждому препарату на срок от месяца до года. Серебряный призер - нижегородская MirlTeam - создала web-сервис с тепловой картой страны, где отражается множество данных, вплоть до уровня заболеваемости COVID-19.

А московско-петербургская команда Profit разработала многоуровневую модель, которая позволяет определить, сколько и каких лекарств надо дополнительно завезти в проблемные регионы. Участники петербургского хакатона также предложили необычные решения по системе "умных покупок" для оператора мобильной связи. Победители разделили между собой призовой фонд - один миллион рублей.

Цифра: 1000 участников - молодых ИТ-специалистов и студентов соревновались на хакатонах по искусственному интеллекту в этом году. Они проходят по всей стране в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика"

В Челябинске участникам хакатона предложили масштабную задачу от Росаккредитации: поставить искусственный интеллект на стражу качества российских товаров. А также кейс челябинского радиозавода "Полет" по созданию системы автоматического видеосопровождения самолетов при их заходе на посадку.

По первому заданию победу одержали челябинцы. Особый интерес у Росаккредитации вызвала "самообучаемость" программы - способность избавляться от ошибок. В кейсе "Цифровой авиадиспетчер" лучшее решение предложила московская команда AeroFlex. Она объединила видеокамеры сопровождения самолетов в кластеры, позволяющие улавливать малейшие отклонения в траектории и подавать сигнал диспетчеру. А в будущем, возможно, и системам управления самолетом.

Специалисты челябинского предприятия с интересом отнеслись к предложениям участников хакатона, и, не исключено, многие уже в ближайшее время возьмут в работу.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Челябинская область Челябинск СЗФО Санкт-Петербург Национальные проекты 2019-2024

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