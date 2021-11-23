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23.11.2021 14:23
Рубрика: Культура

Свердловская музкомедия поставила "идеальный бродвейский мюзикл"

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 267(8618)
На сцене Свердловского театра музыкальной комедии царит суета - вот-вот начнется генеральная репетиция. Завтра вечером - премьера, а пока еще день, зябкий, ноябрьский.
Спектакль получил от критиков звание "идеального мюзикла". Фото: Татьяна Андреева/РГ Спектакль получил от критиков звание "идеального мюзикла". Фото: Татьяна Андреева/РГ
Спектакль получил от критиков звание "идеального мюзикла". Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Вспомнили о лете, - дает последние указания артистам дирижер Антон Ледовский. - Подумали о любви. Улыбнулись… и делаем спектакль!

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: На Среднем Урале впервые поставили оперу Верди "Набукко"

"Маленькую серенаду" - первую премьеру нынешнего сезона - придумали Стивен Сондхайм (музыка и стихи) и Хью Уилер (пьеса) по мотивам фильма Ингмара Бергмана "Улыбки летней ночи". Спектакль впервые вышел на Бродвее и сразу же получил от критиков звание "идеального мюзикла". Это маленькое легкомысленное сокровище никогда не ставили в России. Наверное, ждали вот этого холодного ноября, когда игривый сюжет, легкая изящная музыка, белые дамские платья и шляпки, запах жасмина и мерцание звезд, "много разговоров и пять пудов любви" стали нужны нам как лекарство от накопившихся проблем.

Персонажи далеки от наших реалий… и по-соседски узнаваемы: успешный адвокат, женатый на юной красотке и имеющий отнюдь не платонические отношения с известной актрисой. Актриса отвечает взаимностью не только ему, но и бравому драгуну. Драгун женат на прелестной интриганке, которой лучше не попадаться на пути. Сын адвоката влюблен в мачеху. Служанка - в сына. Да, еще мама актрисы, в силу возраста оставившая практические занятия в амурной сфере и ставшая теоретиком: секс, проповедует она, был и остается самым безотказным способом женских манипуляций, которым никогда не стоит пренебрегать, и приглашает всех провести ночь в ее поместье.

Вряд ли найдется много спектаклей, в создании которых приняло участие шесть (!) лауреатов "Золотой маски": режиссер-постановщик Кирилл Стрежнев, дирижер-постановщик Борис Нодельман, художники Игорь Нежный (сценография) и Татьяна Тулубьева (костюмы), хореограф Сергей Смирнов, художник по свету Иван Виноградов. А два актерских состава дают вполне резонный повод прийти на новый "идеальный мюзикл" не один раз… и вспомнить о лете, подумать о любви, улыбнуться.

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