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23.11.2021 11:27
Рубрика: Происшествия

Уральца осудили на 12 лет за поджог дома с его семьей

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловском областном суде вынесли приговор 32-летнему мужчине, который поджег дом со своей семьей после конфликта с тещей.

Под Калининградом мужчина поджег дом с женой и детьми внутри

По данным суда и СКР по Свердловской области, инцидент случился днем 23 ноября 2020 года в одноэтажном деревянном жилом доме в Волчанске. Подсудимый поссорился с 60-летней тещей, а его 30-летняя жена приняла сторону матери в этом конфликте. Разозлившийся мужчина в словесной перепалке угрожал сжечь дом, а потом взял из гаража канистру с бензином, разлил его в кухне и кинул на жидкость положенную бересту из печки. В доме начался пожар.

Угарный газ проник в комнату 11-летнего сына мужчины. Теща пыталась спастись, но обвиняемый скинул ее в подполье, а сам вышел из дома и закрыл за собой дверь. Также есть информация, что мужчина пытался потушить пламя сам, закидывая его снегом. Жена с тяжелыми ожогами выбралась из дома и вызвала пожарных. Тещу и ребенка спасли.

Все четверо отравились продуктами горения, их доставили в больницу. Жена поджигателя через несколько дней умерла от ожогов.

Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы МВД региона Валерий Горелых, у семейной пары, жившей в доме, трое сыновей 2015, 2010 и 2020 годов рождения. В момент трагедии младший и старший ребенок находились в учебных заведениях, средний - на дистанционке. Раньше семья не попадала в поле зрения полиции.

После выздоровления подсудимого заключили под стражу по ходатайству СК РФ. Следователи выяснили все обстоятельства ЧП, собрали и закрепили доказательства. По делу провели судебно-медицинские, пожарно-технические и психолого-психиатрическую судебные экспертизы.

Подсудимый признал вину частично. По его словам, он хотел только напугать тещу, а поджигать дом и убивать кого-то он не хотел. Однако он признал, что от его действий умерла жена, а теща и сын подверглись опасности.

Суд назначил свердловчанину наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.

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