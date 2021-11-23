Уральский фельдшер привил от коронавируса 14 сел

Фельдшера передвижного ФАПа Евгения Ненашева на юге Челябинской области знают в лицо. В зоне его ответственности окраины Чесменского района. В некоторых селах от COVID-19 уже вакцинированы практически все жители, и с легкой руки сельского медработника заболеваемость пошла на спад.

- В деревне Новый мир - 92 процента привитых, в Зеленой долине - 86, - с удовольствием перечисляет главврач районной больницы Игорь Дубич. - Где-то уже и ревакцинацию начали. Как удалось столько охватить? Это вы у нашего Ненашева спросите! Он к людям - с улыбкой, позитивом. Особенно старшее поколение его уважает!

Фельдшер Ненашев - из местных. Родился в деревне Тогузак, после школы уехал учиться в троицкое медучилище. По окончании вернулся в родной район, где и работает фельдшером уже 14 лет. Сейчас отвечает за работу передвижного ФАПа - практически живет на колесах, да еще берет ночные смены на "скорой".

Дома Ненашев бывает не часто. В зоне ответственности - 14 сел с населением в 2,7 тысячи человек: 400 пациентов в месяц, почти пять тысяч - в год. График выездов утверждается заранее. Поэтому ко времени начала приема "больницу на колесах" на главной площади любого поселка уже ждут. И конечно, помощь оказывается всем пришедшим - ФАП работает до последнего посетителя.

- А как иначе? На селе фельдшер - и кардиолог, и педиатр, и хирург. Все надо уметь, везде успевать, - улыбается Евгений. - Я уже и не представляю себе жизни в другом ритме. Кстати, переехать куда-то тоже не мечтал никогда. Предлагали мне работу в городе, но это не мое - суета, теснота, тоска за душу берет.

"Как удалось столько охватить? Это вы у нашего Ненашева спросите! Он к людям - с улыбкой..."

На вопрос, откуда у сельских жителей такое поразительное единодушие в вопросах вакцинации, Евгений отвечает с ленинским прищуром:

- Убеждаем, убеждаем и еще раз убеждаем. И когда большинство понимает, что это необходимо, к ним прислушиваются все остальные.