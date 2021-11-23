В правительстве Югры рассказали, когда построят мост через Обь

Планируемый период строительства, по словам специалистов, 2022-2025 годы. Инвестиции, учитывая общую стоимость проекта, составят 63,2 млрд рублей. Протяженность мостового перехода составит 1,76 километров, а с автомобильными подходами к нему - 45,56 километров. Объект запроектирован c четырьмя полосами движения.

Как прогнозируют специалисты, новый мост обеспечит рывок в развитии Югры и страны в целом. Напомним: задачу рассмотреть возможность строительства мостового перехода в составе федерального транспортного коридора Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард поставил президент России в 2018 году.

Губернатор Югры в ходе недавней пресс-конференции назвала проект чрезвычайно важным, подчеркнув, что его поддерживают президент и правительство России. Будущий мост, по словам губернатора Югры, имеет стратегическое значение как для региона, так и для всей страны.

- И это не просто громкие слова. Мы имеем дело с большим инфраструктурным проектом - частью перспективных важнейших транспортных артерий страны, входящих в коридор Арктика - Азия и Северный широтный ход, -подчеркнула Наталья Комарова.

Как сообщили в департаменте дорожного строительства Югры, уже выполнена проектно-сметная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы, направлена заявка на получение бюджетного кредита на 14 миллиардов рублей. Торги на госконтракт планируется заключить в первом квартале 2022 года.

Ввод в эксплуатацию объекта обеспечит надежную связь с другими регионами России, гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса, будет способствовать сохранению энергетической и экономической безопасности страны, развитию территории Арктики и Северного морского пути.

Напомним, действующий мост через реку Обь сегодня не справляется с нагрузкой, ввод в эксплуатацию нового перехода позволит его разгрузить, перераспределив транспортные потоки.