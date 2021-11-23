В Тюмени героями спектакля стали люди с ментальными расстройствами

Новости

Посольство РФ: Россияне при взрыве в Кабуле не пострадали 15:05
В Москве трамвай протаранил выехавшую на пути иномарку 14:59
Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков 14:57
В Софии открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского 14:50
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как питаться во время пандемии 14:44
Президент России будет утверждать правила охраны Росгвардией важных объектов 14:37
Подписывать справку о заработке будет только руководитель организации 14:36
Георгий Джикия признан футбольным "Джентльменом года-2021" 14:35
Патрушев заявил, что миллионы украинцев могут начать искать приют в других странах 14:32
В Роспотребнадзоре рассказали, на что смотреть при покупке сосисок 14:31
СКР возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусом 14:29
Лавров: Никто не отреагировал на предложение России снять патентную защиту с вакцин 14:28
Умер советский композитор Рубен Алтунян 14:22
В Финляндии раскроют информацию о зарплатах на предприятиях 14:21
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию студентов 14:19
Депутат: США новыми санкциями продемонстрировали наплевательское отношение к Европе 13:52
S7 рассказала подробности ЧП с суицидом пассажира на рейсе из Египта 13:51
В "ВТБ Онлайн произошел сбой 13:48
Мельников предложил создать площадку для обсуждения проблем Евразии 13:48
ГИБДД отказывает в регистрации авто с допоборудованием от дилера. Так ли это? 13:47
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП 13:46
ЦБ направил в Генпрокуратуру более 2,2 тыс. заявлений о мошенниках в Сети 13:43
Минцифры запустит авторизацию через ЕСИА на сервисах "Яндекса" 13:36
В Хорватии озаботились соблюдением в Австрии основных свобод 13:35
В театре ГИТИС завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 14:26
Рубрика: Культура

В Тюмени героями спектакля стали люди с ментальными расстройствами

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 267(8618)
Молодежный театральный центр "Космос" в Тюмени продолжает пополнять репертуар экспериментальными и даже провокационными работами. В ноябре резиденты площадки Таля Горева и Камилла Генералова, известные в городе организаторы выставок и перформансов, в одном из залов обустроили домашнюю комнату и населили ее… голосами.

Спектакль-вербатим, поставленный на грант регионального конкурса "Цех", так и называется - "Моя комната". Его героям с диагностированными ментальными расстройствами от 19 до 42 лет (среди них есть писатель, режиссер, художник, айтишник и даже практикующий психолог). Они согласились рассказать о своем пути в живых, телефонных и онлайн-интервью.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Свердловская музкомедия поставила "идеальный бродвейский мюзикл"

- Когда человек сталкивается с физическим заболеванием, худо-бедно понимает, что делать, как лечиться. Про ментальные нарушения открыто говорить стали недавно. Мы не хотели никого шокировать. Мы лишь просим заглянувших в "Комнату" судить окружающих не по записи в медкарте, внешности и привычкам, а по поступкам, - объясняет выбор направления режиссер Таля.

- Была идея сделать выставочный проект с аудиосопровождением, но все же лучшего формата, чем спектакль-вербатим для одного зрителя, не придумаешь: оставшись наедине с мыслями, ты полностью погружаешься в истории незнакомых, но интересных персонажей, - добавляет автор идеи и продюсер Камилла.

Основа спектакля, звучащего среди обыденных предметов, - нарезка из интервью. Сменяя друг друга в получасовой записи, десять человек вспоминают детство и взросление, первые страхи и встречу с больничной палатой, рассуждают о религии и психотерапии, делятся мечтами и планируют будущее. Каждый период в их жизни авторы поддерживают видеографией на стене и светом настольных ламп. Если речь о добром, Камилла за пультом выдает картинку с морскими волнами и включает теплый ровный свет. О недобром - свет красный мигающий; тени, углы, суровая геометрия. Если честно, окружение - кресла-кровати-гитары-книги-куар-коды, добавляющие интерактивности, - вторично. На первом месте - голоса с разной интонацией. Слушай, пропускай через сердце - больше ничего не надо. После можно обсудить. Поскольку вербатим управляется вручную, девушки всегда рядом, сидят за тяжелыми портьерами и готовы ответить на множество вопросов - это специально заложено в сеанс.

Герои спектакля согласились рассказать о себе в живых, телефонных и онлайн-интервью

- Человек тридцать уже посмотрели. Никто не ушел. Реакция у всех разная, но однозначно спектакль отзывается: кто-то плачет, кто-то молчит, кто-то прямо во время показа записывается к психологу, - рассказывают авторы.

Главное - позитивный финал: герои работают, учатся, выходят замуж. "Человек - больше чем диагноз", - шелестит аудио из динамика. А диагноз - не приговор, добавляю я с мокрым носом и обещаю стать еще внимательнее к близким, хотя бы попытаться не ворчать круглые сутки.

Кстати, "спектакль для одного" - формат, одобренный пандемией. Человек ни с кем не пересекается, и это, наверное, правильно. Правда, есть подвох: отгородившись от мира, мы оказываемся в тисках комнаты, квартиры, дома… Пора позвонить родителям, спросить: "Ну как вы там?"

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Бастрыкин призвал возродить советское образование
Песков: Говорить о продлении новогодних каникул из-за пандемии преждевременно
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира в самолете из Египта
CNN: США могут отправить на Украину военных советников и оружие
Владимир Кехман знает, кто может объединить два МХАТа
Алексей Франдетти: Моя миссия - возродить жанр оперетты