В Тюмени героями спектакля стали люди с ментальными расстройствами

Молодежный театральный центр "Космос" в Тюмени продолжает пополнять репертуар экспериментальными и даже провокационными работами. В ноябре резиденты площадки Таля Горева и Камилла Генералова, известные в городе организаторы выставок и перформансов, в одном из залов обустроили домашнюю комнату и населили ее… голосами.

Спектакль-вербатим, поставленный на грант регионального конкурса "Цех", так и называется - "Моя комната". Его героям с диагностированными ментальными расстройствами от 19 до 42 лет (среди них есть писатель, режиссер, художник, айтишник и даже практикующий психолог). Они согласились рассказать о своем пути в живых, телефонных и онлайн-интервью.

- Когда человек сталкивается с физическим заболеванием, худо-бедно понимает, что делать, как лечиться. Про ментальные нарушения открыто говорить стали недавно. Мы не хотели никого шокировать. Мы лишь просим заглянувших в "Комнату" судить окружающих не по записи в медкарте, внешности и привычкам, а по поступкам, - объясняет выбор направления режиссер Таля.

- Была идея сделать выставочный проект с аудиосопровождением, но все же лучшего формата, чем спектакль-вербатим для одного зрителя, не придумаешь: оставшись наедине с мыслями, ты полностью погружаешься в истории незнакомых, но интересных персонажей, - добавляет автор идеи и продюсер Камилла.

Основа спектакля, звучащего среди обыденных предметов, - нарезка из интервью. Сменяя друг друга в получасовой записи, десять человек вспоминают детство и взросление, первые страхи и встречу с больничной палатой, рассуждают о религии и психотерапии, делятся мечтами и планируют будущее. Каждый период в их жизни авторы поддерживают видеографией на стене и светом настольных ламп. Если речь о добром, Камилла за пультом выдает картинку с морскими волнами и включает теплый ровный свет. О недобром - свет красный мигающий; тени, углы, суровая геометрия. Если честно, окружение - кресла-кровати-гитары-книги-куар-коды, добавляющие интерактивности, - вторично. На первом месте - голоса с разной интонацией. Слушай, пропускай через сердце - больше ничего не надо. После можно обсудить. Поскольку вербатим управляется вручную, девушки всегда рядом, сидят за тяжелыми портьерами и готовы ответить на множество вопросов - это специально заложено в сеанс.

Герои спектакля согласились рассказать о себе в живых, телефонных и онлайн-интервью

- Человек тридцать уже посмотрели. Никто не ушел. Реакция у всех разная, но однозначно спектакль отзывается: кто-то плачет, кто-то молчит, кто-то прямо во время показа записывается к психологу, - рассказывают авторы.

Главное - позитивный финал: герои работают, учатся, выходят замуж. "Человек - больше чем диагноз", - шелестит аудио из динамика. А диагноз - не приговор, добавляю я с мокрым носом и обещаю стать еще внимательнее к близким, хотя бы попытаться не ворчать круглые сутки.

Кстати, "спектакль для одного" - формат, одобренный пандемией. Человек ни с кем не пересекается, и это, наверное, правильно. Правда, есть подвох: отгородившись от мира, мы оказываемся в тисках комнаты, квартиры, дома… Пора позвонить родителям, спросить: "Ну как вы там?"