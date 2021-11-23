В уральском поселке заселяют дом, построенный для сирот

В поселке Зайково по государственной программе заселяют 45-квартирный дом для детей-сирот. У тех, кто решит туда переехать, возникает проблема поиска работы в маленьком населенном пункте.

Конечно, они давно уже не дети - новоселам разноцветной трехэтажки от двадцати до двадцати трех лет. Право на жилье сироты получают, когда им исполняется 18 лет. В Свердловской области сейчас примерно шесть с половиной тысяч человек, претендующих на метры по этой программе. В 2020 году региональный Фонд жилищного строительства предоставил 836 квартир для социального найма, в 2021-м до конца года комплекты ключей вручат 784 сиротам, то есть очередь движется, но приходится подождать новоселья от двух до пяти лет.

Например, Ольге Минеевой - двадцать два. Раньше Оля жила у бабушки в Ирбитском районе, но в другом поселке. Сейчас она вместе с мужем снимает жилье в Екатеринбурге, а в собственную квартиру думает переехать, когда закончится отпуск по уходу за ребенком. Ольге повезло, ее специальность - медсестра - востребована везде, тем более в сельской местности. Некоторые из ее потенциальных соседей столкнутся с проблемами при трудоустройстве по новому месту жительства.

Так, Игорь, бывший воспитанник детского дома, работает сейчас установщиком пожарной сигнализации. Сможет ли он устроиться по специальности в Зайково? Хотя перспектива жить в своей квартире кажется ему заманчивой.

Познакомиться с будущими жителями поселка заходила председатель Зайковской территориальной администрации Ольга Мошковцева.

- Интересно, кто у нас поселится? И хорошо, что это молодежь. А работы, к сожалению, у нас немного. Осталась практически только бюджетная сфера, да филиал Ирбитского молочного завода.

В социальных сетях ирбитчане обсуждают, почему же местом строительства выбрали именно Зайково. До этого подобные дома возвели в Пионерском и Фомино, рядом с райцентром - там возможностей у молодых специалистов гораздо больше.

Впрочем, даже для тех, кто не собирается обосноваться в поселке, получение первого самостоятельного жилья - все равно праздник. И хотя из-за ковидных ограничений торжественного мероприятия устраивать не стали, кое-кто из новоселов приехал подписывать договор соцнайма с шампанским. Все сорок пять однокомнатных квартир в новом доме в центре Зайково обрели хозяев.

А вплотную к первому дому уже собираются строить второй, по той же программе. Может, теперь жизнь в поселке забурлит и работа найдется каждому?