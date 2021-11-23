Россияне начали активно скупать валюту

"Обычно рост курса иностранной валюты провоцирует ее продажу населением из соображений "продать подороже", - уточнил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. - И, наоборот, когда инвалюта дешевеет (рубль дорожает) - население старается откупить ее или нарастить свои валютные запасы".
По данным ЦБ, в сентябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов) к августу вырос на 48% и составил 4,7 млрд долл. Его объем был больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов, на 10 и 29% соответственно. Спрос населения на доллары в сентябре к предыдущему месяцу вырос на 58%, на евро - на 30%, до 3,2 млрд и 1,4 млрд долл. соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 69% против 64% месяцем ранее, доля евро сократилась с 34 до 30%.
В банке "Русский стандарт" число операций по обмену валюты за год выросло на 43%, в банке "Открытие" - на 50%. При этом граждане стали менять большие суммы, в банке "Русский стандарт" показатель за месяц вырос на 19%, до 73,4 тыс. руб. В банках рост спроса на валюту в начале осени связывают с бархатным сезоном для отдыха на море. Вице-президент ВТБ Даниэль Хайндль ожидает, что к концу года конверсионный оборот увеличится в связи с получением годовых выплат физлицами и туристическими затратами в новогодние каникулы. "Дополнительный интерес к валютообменным операциям связан с тем, что в сентябре 2021 года курс доллара достиг одного из своих минимальных порогов за год и колебался около значений 72,3 руб. за доллар, тогда как в сентябре 2020 года курс находился в промежутке от 73,5 до 79 руб. за доллар", - уточнила замглавы управления по работе на финансовых рынках банка "Открытие" Алия Зубкова.