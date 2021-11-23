Россияне начали активно скупать валюту

Количество операций по покупке россиянами долларов и евро в банках за год выросло на 48% (сентябрь 2020-го к сентябрю 2021 года), свидетельствуют данные Сбербанка. Чаще всего клиенты покупают доллары. Тренд может измениться: на максимуме население стремится продать валюту, а во вторник на торгах доллар обновил четырехмесячный максимум, превысив 75 руб. Евро переписал двухмесячный максимум, установив его выше отметки 84,6 руб.

"Обычно рост курса иностранной валюты провоцирует ее продажу населением из соображений "продать подороже", - уточнил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. - И, наоборот, когда инвалюта дешевеет (рубль дорожает) - население старается откупить ее или нарастить свои валютные запасы".

По данным ЦБ, в сентябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов) к августу вырос на 48% и составил 4,7 млрд долл. Его объем был больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов, на 10 и 29% соответственно. Спрос населения на доллары в сентябре к предыдущему месяцу вырос на 58%, на евро - на 30%, до 3,2 млрд и 1,4 млрд долл. соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 69% против 64% месяцем ранее, доля евро сократилась с 34 до 30%.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Анастасия Алексеевских

В банке "Русский стандарт" число операций по обмену валюты за год выросло на 43%, в банке "Открытие" - на 50%. При этом граждане стали менять большие суммы, в банке "Русский стандарт" показатель за месяц вырос на 19%, до 73,4 тыс. руб. В банках рост спроса на валюту в начале осени связывают с бархатным сезоном для отдыха на море. Вице-президент ВТБ Даниэль Хайндль ожидает, что к концу года конверсионный оборот увеличится в связи с получением годовых выплат физлицами и туристическими затратами в новогодние каникулы. "Дополнительный интерес к валютообменным операциям связан с тем, что в сентябре 2021 года курс доллара достиг одного из своих минимальных порогов за год и колебался около значений 72,3 руб. за доллар, тогда как в сентябре 2020 года курс находился в промежутке от 73,5 до 79 руб. за доллар", - уточнила замглавы управления по работе на финансовых рынках банка "Открытие" Алия Зубкова.