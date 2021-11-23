Российская компания будет разрабатывать стандарты для "умного" дома

"Яндекс" присоединился к международной группе Matter, которая разрабатывает единый протокол для умного дома. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Инициаторами создания единого протокола стали Apple, Google и Amazon, а площадку для разработчиков предоставила Connectivity Standards Alliance (бывшая Zigbee Alliance). Задача рабочей группы - создать стандарт, который будет учитывать специфику разных стран и действовать во всем мире.

По мнению компаний, введение нового стандарта поможет упростить и удешевить производство умных устройств, сделать их совместимыми с разными сервисами и голосовыми помощниками. В итоге системы умного дома станут более доступными, удобными и войдут в повседневную жизнь многих людей.

Ожидается, что устройства на базе нового стандарта появятся уже в следующем году. Сейчас в Matter входит более 300 компаний со всего мира.