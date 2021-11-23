Рост цен на новостройки в России замедлился

На первичном рынке жилья, по данным "СберИндекса", замедлился рост цен. При этом заметно сокращается разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройках и квартирах на вторичном рынке.

Весь прошлый год ставки по ипотеке снижались, и так происходило во всех сегментах рынка, что вызвало, например, на первичном рынке рекордный рост цен, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. "Сейчас разрыв между ценами на вторичке и на новостройки начал заметно сокращаться из-за замедления роста цен на квартиры в строящихся домах, которое началось в октябре. Цены на первичку в среднем по России выросли всего на 0,9% к сентябрю - до 87,3 тысячи рублей за квадратный метр. Для сравнения, с января по сентябрь цены на квартиры в новостройках ежемесячно росли на 2,4-4%".

По его словам, в Москве эти изменения менее ярко выражены, но также заметны: в октябре первичка выросла на 1,1% к сентябрю, до 224 тысяч рублей за "квадрат", в то время как за первые девять месяцев она в среднем росла на 1,7% ежемесячно.