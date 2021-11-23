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23.11.2021 16:24
Рубрика: Общество

Росздравнадзор сможет блокировать сайты, где продают поддельные справки

Текст: Елена Манукиян
Росздравнадзор будет помогать Роскомнадзору выявлять и блокировать сайты, на которых торгуют поддельными медицинскими документами. Законопроект об этом, разработанный Минздравом, проходит общественное обсуждение.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Предполагается, что Росздравнадзор сможет вносить доменные имена и указатели страниц таких сайтов в Единый реестр запрещенной информации.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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В нем окажутся те электронные ресурсы, которые предлагают гражданам медицинские документы, не имея лицензии на медицинскую деятельность, а также если эта лицензия оформлена с нарушениями (например, в ней нет адреса, по которому предлагается выдача медицинских документов). Нарушителем будет считаться также сайт, который предлагает курьерскую доставку медицинских документов или обещает выдать справки без медицинского обследования, а также сертификаты о прививках - без вакцинации.

Отмечается, что закон должен вступить в силу в следующем году 1 марта или 1 сентября, но не ранее 90 дней после официального опубликования.

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