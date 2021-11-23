Росздравнадзор сможет блокировать сайты, где продают поддельные справки

Предполагается, что Росздравнадзор сможет вносить доменные имена и указатели страниц таких сайтов в Единый реестр запрещенной информации.

В нем окажутся те электронные ресурсы, которые предлагают гражданам медицинские документы, не имея лицензии на медицинскую деятельность, а также если эта лицензия оформлена с нарушениями (например, в ней нет адреса, по которому предлагается выдача медицинских документов). Нарушителем будет считаться также сайт, который предлагает курьерскую доставку медицинских документов или обещает выдать справки без медицинского обследования, а также сертификаты о прививках - без вакцинации.

Отмечается, что закон должен вступить в силу в следующем году 1 марта или 1 сентября, но не ранее 90 дней после официального опубликования.