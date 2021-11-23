С 2022 года ПФР может получить право на назначение 17 мер соцподдержки

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, с 1 января 2022 года ПФР передаются полномочия по назначению 17 мер поддержки. Законопроект в октябре уже поддержан в первом чтении.

В числе таких мер - государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а именно: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

"Эти меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам. После 1 января 2022 года трансферт будет направляться в Пенсионный фонд", - уточнили в Минтруде. Гражданам же будет удобнее получать пособия через ПФР. Тем более, что у Пенсионного фонда уже накоплен значительный опыт по реализации различных социальных выплат. Сейчас ПФР назначает материнский капитал, а также выплаты одиноким родителям и женщинам в сложной жизненной ситуации, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

С учетом того, что меры передаются в Пенсионный фонд, с 1 января 2022 года предлагается также внести изменения в приказ Минтруда, регламентирующий порядок и условия назначения этих мер поддержки.