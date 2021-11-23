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23.11.2021,  
18:47
Текст:  Алексей Брусилов

САУ К9 потеснит американские и советские орудия в армии Египта

В Египте будет организовано производство южнокорейских самоходных артиллерийских установок К9 Thunder. Соглашение об этом планируется подписать на Международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021, которая начнет свою работу в Каире 29 ноября.
Фото: Republic of Korea Armed Forces / wikipedia.org Фото: Republic of Korea Armed Forces / wikipedia.org
Фото: Republic of Korea Armed Forces / wikipedia.org

Особых подробностей о сделке пока нет, но, как ожидается, этими боевыми машинами заменят часть устаревших артиллерийских систем.

В настоящее время, кроме примерно тысячи буксируемых орудий, в сухопутных войсках Египта имеется около пятисот не самых новых САУ. Из них сто двадцать SP-122, являющихся своеобразными гибридами корпусов американских М-109 и новых башен с установленными в них советскими 122-мм гаубицами Д-30.

В наличии и сами 155-мм "сто девятые": около ста шестидесяти М109А2 и более двухсот М-109А3. Непосредственно в Египте изготовлялись 122-мм и 130-мм колесные самоходки на шасси вездеходов "Урал-4320" и КрАЗ-6322.

К9 Thunder относятся к одним из самых современных и популярных на международных рынках вооружений самоходок

Фото: Тара-Амингу / wikimedia.org
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Кроме Южной Кореи они находятся на вооружении армий Индии, Норвегии, Эстонии и Финляндии. Ожидается их сборка в Австралии.

Максимальная дальность стрельбы 155-мм активно-реактивными боеприпасами - 40000 метров. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 67 км/ч. Запас хода - 480 км. Экипаж - пять человек.

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