Школьники боятся мошенников в соцсетях

- Информационные технологии, сетевое общение, культуру интернета дети осваивают гораздо быстрее, чем взрослые, - пояснил Владимир Собкин. - Это их социокультурный контекст.
Тем важнее для них чувствовать себя в сети безопасно. Тем не менее, кроме страха столкнуться с мошенниками, у детей есть страх давления и оскорблений со стороны других пользователей - об этом рассказали более 45% школьников. Кроме того, треть говорят о том, что уже столкнулись с агрессией других "юзеров", а пятая часть признались, что были свидетелями агрессии в отношении других.
По мнению исследователей, соцсети подростки воспринимают как свое личное пространство, автономное от взрослых место, где можно проявить собственную активность и свободу выбора - с кем общаться и как. Но именно эти особенности и делают соцсети территорией рисков.