Школьники боятся мошенников в соцсетях

Почти 75% школьников опасаются, что во время общения в соцсетях "попадут" на мошенников. Такие результаты получили в ходе исследования ученые Российской академии образования. Их слушателям проекта "Школа современного учителя: X-lab в Российской академии образования" представили авторы - академик РАО, научный руководитель лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО Владимир Собкин и научный сотрудник Центра социологии образования Института управления образованием РАО Александра Федотова.

- Информационные технологии, сетевое общение, культуру интернета дети осваивают гораздо быстрее, чем взрослые, - пояснил Владимир Собкин. - Это их социокультурный контекст.

Тем важнее для них чувствовать себя в сети безопасно. Тем не менее, кроме страха столкнуться с мошенниками, у детей есть страх давления и оскорблений со стороны других пользователей - об этом рассказали более 45% школьников. Кроме того, треть говорят о том, что уже столкнулись с агрессией других "юзеров", а пятая часть признались, что были свидетелями агрессии в отношении других.

По мнению исследователей, соцсети подростки воспринимают как свое личное пространство, автономное от взрослых место, где можно проявить собственную активность и свободу выбора - с кем общаться и как. Но именно эти особенности и делают соцсети территорией рисков.