Шведские СМИ: Русские отнеслись с юмором к заявлениям министра Хультквиста

В России "подняли на смех" министра обороны Швеции Петера Хультквиста, который заявил, что его стране надо отправить своих военных на Украину. Об этом сообщила в эфире шведского телеканала SVT эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин. Речь шла о поддержке предложения Евросоюза создать там военно-тренировочную базу.

Посольство РФ в Стокгольме в ответ напомнило про Полтавскую битву и поход короля Карла XII. "Это не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину, - говорится в заявлении российской дипмиссии. - ...Стокгольм, того и гляди, наступит на те же грабли".

Вместо отправки шведских военнослужащих посольство РФ предложило "задуматься о том, чтобы вместо необдуманной миссии на Украине наладить неоднократно предлагаемый Москвой диалог между военными ведомствами Швеции и России о путях восстановления разрядки, доверия и сотрудничества в районе Балтийского моря".

Как считает Каролина Паллин, таким образом российская сторона "подняла на смех" министра обороны Швеции.