Сканер отпечатков в MacBook и iPad "обманули" с помощью пленки и клея

Средства защиты персональных данных компании Apple в очередной раз показали себя не с лучшей стороны.

Как пишет PC Mag UK, специалистам по кибербезопасности из Kraken Security Labs удалось обойти сканер отпечатков пальцев MacBook Pro и iPad при помощи обычных дешевых канцелярских товаров.

Все как в фильмах про шпионов, только еще интереснее - для изготовления поддельного слепка даже не понадобился непосредственно сам отпечаток - хватило фотографии поверхности, на которой он остался.

Затем немного магии Photoshop, распечатка на пищевой пленке стандартным офисным принтером, заливка столярным клеем и отпечаток готов. По данным издания, в 80% "яблочная" техника не замечает подвоха.

После демонстрации "взлома" устройств Apple эксперты рекомендуют не использовать дактилоскопический датчик в качестве основной защиты для своих девайсов.