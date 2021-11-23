Смарт-часы Huawei Watch GT 3: персональный тренер на запястье

Кажется, что современные умные часы умеют практически все: отслеживать активность, измерять пульс, считать шаги.

Однако компания Huawei пошла дальше и предложила новые Huawei Watch GT 3 и Watch GT Runner, которые умеют еще больше.

Сердце, тебе не хочется покоя

Частота сердечных сокращений и количество калорий, израсходованных в ходе тренировки или повседневной активности, в Huawei Watch GT 3 рассчитываются максимально точно благодаря усовершенствованной технологии Huawei TruSeen в версии 5.0+.

Умные часы способны отслеживать качество сна, уровень стресса, концентрацию кислорода в крови (SpO2) и температуру кожи для более точного составления общей картины здоровья, что очень важно не только для спортсменов, но и для всех людей - даже тех, кто не тренируется каждый день. В Huawei Watch GT 3 мониторинг здоровья, по заверению разработчиков, выведен на следующий уровень.

Форма - это важно

Новые смарт-часы Huawei впервые получили изогнутую конструкцию нижней панели, где расположены различные сенсоры. У такого подхода есть целых два плюса. Во-первых, так устройство лучше держится на руке - его удобнее носить. А во-вторых, световые датчики оказываются ближе к коже, соответственно, им нужно меньше энергии для взаимодействия с организмом. В результате снижается энергопотребление, растет точность измеряемых показателей.

Фото: Huawei

Huawei Watch GT 3 унаследовали элегантный дизайн серии. Модели со стандартными "ушками" позволяют использовать не только фирменные ремешки Huawei, но и любые другие. Покупатели могут выбрать одну из двух конфигураций - с экраном диагональю 46 или 42 мм, в зависимости от ширины запястья. Благодаря тонкому и легкому корпусу умные часы будут незаметны во время тренировок, а их стильный внешний вид привлечет внимание в повседневной жизни.

Курс на тренировки

Умные часы Huawei предлагают приятный бонус любителям походов, прогулок и пробежек в незнакомых местах: если включить режим тренировки, то маршрут сохранится в памяти устройства, и владелец при необходимости сможет найти обратную дорогу, если заблудился в чужом городе или на природе.

К слову, в Huawei Watch GT 3 более ста режимов тренировок. Среди них почти два десятка - профессиональные. Есть тренировки на открытом воздухе (бег, ходьба, заезд на велосипеде, катание на лыжах и сноуборде, плавание и многие другие), а также в зале (в том числе гребной тренажер, плавание в бассейне).

Фото: Huawei

Умные алгоритмы оценивают прогресс каждого занятия и предлагают постепенно наращивать интенсивность, стимулируя своего владельца становиться сильнее, корректируя нагрузку от недели к неделе с функцией AI Running Coach.

Для бегунов, которые хотят постоянно улучшать свои результаты, в специальной версии Huawei Watch GT Runner предусмотрена функция под названием "Индекс беговых способностей", которая анализирует пульс, темп и другие показатели во время пробежки, а после нее выдает полную картину тренировки. Эта модель также способна отслеживать уровень выработки молочной кислоты (лактатный порог), который позволяет спортсменам определять свой прогресс.

Долгожитель на запястье

В компактном и легком корпусе Huawei Watch GT 3 в версии 46 мм спрятана емкая батарея, которая держит заряд до двух недель, причем в активном режиме. Так, предполагается, что пользователь может включить мониторинг пульса и качества сна, активировать экран до 200 раз в день, тренироваться с активированным GPS несколько раз в неделю, прослушивать музыку (в часах есть память на 2 Гб, и они автономно взаимодействуют с беспроводными наушниками) и совершать звонки по Bluetooth. Девайс с диаметром 42 мм работает без подзарядки до семи дней.

Фото: Huawei

Всё на бегу

Huawei Watch GT Runner предлагает еще более широкие возможности для спортсменов. Они имеют легкий и прочный корпус из композитного волокна, устойчивый к воздействию пота антибактериальный ремешок, а также специальный циферблат. На нем отображается информация, наиболее актуальная для любителей бега - степень нагрузки, время восстановления, индекс беговой способности и так далее.

Еще одна полезная функция Watch GT Runner - поддержка беспроводной зарядки с помощью смартфона, так что носить с собой кабель необязательно. Важная "фишка" этой модели - наблюдение за работой сердца, отслеживание мерцательной аритмии, анализ риска возникновения апноэ во сне и других нарушений. Дополнительный бонус - встроенный в смарт-часы компас.

С 10 декабря на новые умные часы Huawei можно будет оформить предварительный заказ. Версия Watch GT 3 в корпусе 42 мм обойдется в 17990 рублей, модель в корпусе 46 мм будет стоить 19990 рублей, а бегуны смогут приобрести Huawei Watch GT Runner по цене 22990 рублей.