Собянин рассказал об отработке системы QR-кодов с федеральными властями

По его словам, первые коды в столице внедрялись на базе местных информационных сетей. Сегодня, подчеркнул он, город работает вместе с федеральными коллегами, чтобы в дальнейшем можно было расширить область применения QR-кодов.

Собянин напомнил, что в Москве QR-коды сейчас нужны для посещения музеев и театров. "Для чего это сделано? Для того, чтобы привлечь внимание людей к тому, что все-таки необходимо иметь QR-код, - объяснил мэр. - Это значит, что надо вакцинироваться, ревакцинироваться, или, по крайней мере, если вы переболели, иметь заключение медицинской организации. И одновременно для нас важно отработать информационную систему".