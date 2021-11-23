США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2"

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы государственного департамента Нед Прайс. По его словам, санкции будут применяться в отношении всех компаний, занятых в строительстве газопровода в соответствии с так называемым законом PEESA - о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.

Напомним, что в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что США ввели новые санкции в отношении "Северного потока - 2". Госдепартамент сообщил конгрессу, что он определил суда и "связанную с Россией компанию" под названием Transadria Ltd., которая, как полагают в Вашингтоне, была задействована в реализации проекта трубопровода, построенного для транспортировки природного газа из России в Германию. По словам Блинкена, отчет конгрессу и санкции соответствуют требованиям закона PEESA. На основании отчета госдепа администрация США наложила санкции на 8 человек и перевела 17 судов в категорию "заблокированной собственности".

Ранее представители Белого дома заявили, что, поскольку к моменту вступления Байдена в должность газопровод был практически завершен, президент США снял санкции с немецких компаний, стоящих за строительством трубопровода, чтобы восстановить отношения с Берлином. Вместо этого представители администрации заявили, что планируют принять другие санкционные меры. По информации CNN, некоторые американские законодатели работают над включением жестких формулировок в "Закон о разрешении на оборону", чтобы ужесточить санкции в отношении "Северного потока-2".