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23.11.2021 19:23
Рубрика: Экономика

США ввели санкции против связанных с "Северным потоком-2" фирмы и судна

Текст: Матвей Линник

Минфин США ввел санкции в отношении кипрской компании Transadria и судна Marlin, ходящего под российским флагом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Как уточнили в минфине, меры вводятся на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы", принятом в 2019 году.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдеп предоставил конгрессу США доклад, на основе которого могут быть введены новые санкции против компаний, принимавших участие в сооружении "Северного потока-2", несмотря на то, что строительство газопровода уже завершено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают новые санкции США в отношении "Северного потока-2" незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить между двумя странами утраченный ранее диалог.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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