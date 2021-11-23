США ввели санкции против связанных с "Северным потоком-2" фирмы и судна

Минфин США ввел санкции в отношении кипрской компании Transadria и судна Marlin, ходящего под российским флагом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в минфине, меры вводятся на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы", принятом в 2019 году.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдеп предоставил конгрессу США доклад, на основе которого могут быть введены новые санкции против компаний, принимавших участие в сооружении "Северного потока-2", несмотря на то, что строительство газопровода уже завершено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают новые санкции США в отношении "Северного потока-2" незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить между двумя странами утраченный ранее диалог.