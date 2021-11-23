Станет ли Россия помогать США снизить цены на нефть

Несмотря на некоторое снижение цен на нефть - примерно до 79 долларов за баррель, бензин в США не дешевеет. Рекордные с 2014 года 0,99 цента за литр - самый неприятный для Джо Байдена результат его работы на посту президента. Никакие победы во внешней политике не могут перевесить этот фактор для страны, где передвигаться на автомобилях более естественно, чем ходить пешком. Но у США в деле сдерживания нефтяных котировок может появиться неожиданный союзник - Россия, где цены на автомобильное топливо хоть и значительно ниже, но тоже бьют рекорды роста.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) вяло отреагировали на призыв президента США начать совместную распродажу нефтяных резервов. Индия и Южная Корея отказали, Китай действует только в своих интересах, а в Японии подобная мера противоречит законодательству страны. В итоге у США осталось только три рычага давления на нефтяные котировки. Первый - распродавать собственные стратегические запасы нефти из хранилищ. Но без поддержки других стран-импортеров, речь идет об очень больших объемах, которые даже для стратегического запаса США - 600 млн баррелей, могут оказаться критическими.

Впрочем, об успешности или неуспешности переговоров США со странами АТР говорить пока рано, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Игорь Евсин. Правительство Японии рассматривает возможность обойти законодательство, ограничивающее продажу нефти из госрезервов. Но возможности США ограничены, поскольку президент страны не может, например, публично призвать американских нефтяников нарастить добычу, отмечает эксперт.

Второй вариант - снять санкции с Ирана, что позволит увеличить предложение на мировом нефтяном рынке в краткосрочном периоде на 0,5 млн баррелей в сутки, а в долгосрочной перспективе до 1,5 - 2 млн баррелей. Казалось бы, что проще? Но Тегеран, почувствовав слабину США, завел речь о компенсациях за период санкций с 2018 года. В результате процесс переговоров застопорился. Они продолжатся 29 ноября. И здесь США могут надеяться только на то, что уговорить пойти на уступки Иран получится при посредничестве Москвы или Пекина, к мнению которых прислушивается Тегеран.

Главную роль здесь будет играть политика, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. По его мнению, если в США взяли курс на давление на членов ОПЕК+, снятие санкций может быть выгодно с точки зрения накопления напряженности в картеле. Иран, получив доступ к технологиям, финансированию и новым рынкам сбыта нефти, захочет наращивать добычу, что будет влиять на нефтяные котировки.

Китай с США сейчас в одной лодке как импортеры нефти. С Россией как экспортером черного золота сложнее. По данным ФНС, около трети прироста налоговых поступлений России за десять месяцев в этом году приходится на рост стоимости и объемов добычи нефти (около 2 трлн из 6 трлн рублей). Если в 2020 году доля нефтегазовых доходов в бюджете составила около 28%, то в этом году она явно сильно вырастет, во многом за счет подорожания углеводородов (ожидается 35,6%). Естественно, в этой ситуации нашей стране более выгодны высокие цены на нефть. С другой стороны, есть обещания правительства не допустить рост розничных цен на автотопливо выше инфляции, которая пока отстает от показателей подорожания бензина и дизеля, а также непростая ситуация на оптовом рынке топлива.

Цены в России растут, в том числе под давлением внешних рынков. Отрицательное влияние на топливные цены также оказывает то, что снижение цен на нефть во многом связано с укреплением доллара, на фоне чего ослабляется курс рубля. Поэтому временное проседание нефтяных котировок ближе к 70 долларам за баррель, а может быть, и ниже, на период до конца года может оказаться выгодно нашей стране. Благо, в дальнейшем нефтяные цены можно будет скорректировать в рамках сделки ОПЕК+.

Впрочем, по мнению первого вице-президента "ОПОРЫ России" Павла Сигала, сейчас главная проблема в нашей стране связана с дизельным топливом, которое дорожает больше не из-за высоких нефтяных котировок, а из-за недостаточности мощностей отечественного производства его зимних сортов. Поэтому снижение стоимости барреля не окажет желаемого воздействия на топливные цены.

Но у США есть еще один рычаг давления на рынок. С точки зрения Евсина, наиболее серьезное влияние на нефтяные котировки может оказать решение США ограничить экспорт сырой нефти из страны (США входят в топ-10 стран по объему экспорта нефти). Это приведет к падению внутренних цен на топливо в СШАи к их росту на глобальных рынках. Нефть в результате также подорожает, что едва ли будет на руку нашему топливному рынку.