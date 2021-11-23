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23.11.2021 03:55
Рубрика: Общество

Стартовал новый этап проекта в сфере IT

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
В российских школах проходит новый этап "Урок цифры". Это Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий - возможность получить знания от ведущих технологических компаний: "Яндекса", "Лаборатории Касперского", фирмы "1С" и других. Тема нового урока, которую на этот раз представляет компания VK - разработка игр. Ребята смогут узнать, как создаются игры, какие есть жанры и платформы и какие профессии существуют в этой сфере.

Организаторы акции - АНО "Цифровая экономика" при поддержке минцифры и минпросвещения.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Школьники с 1 по 11 класс смогут "примерить" разные профессии из индустрии игр. По сюжету ребята вместе с персонажами проекта попадают в обстановку игры "Домовята". Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место ее разработчиков.

Так, младшеклассники станут программистами, художниками и аниматорами. Ученики 5-8 классов превратятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А для старшеклассников подготовлены "должности" продюсеров игр. Можно будет стать руководителями собственных игровых студий: нанять команду, поставить верные задачи и распределить ресурсы так, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру.

Как и в прошлом году, "Урок цифры" пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие - с компьютера, планшета или смартфона.

"Информационные технологии играют важную роль в школьном образовании, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - На "Уроке цифры" школьники узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти свое призвание в этой области".

Общество Образование Правительство Минцифры Правительство Минпросвещения

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