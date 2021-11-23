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23.11.2021 13:27
Рубрика: В мире

Суд Страны Басков запретил требовать ковид-сертификаты на входе в рестораны

Текст: Юрий Когалов
Верховный суд Страны Басков запретил требовать ковид-сертификаты на входе на дискотеки, в караоке, бары и рестораны. Такую практику хотели ввести власти этого региона Испании, чтобы ограничить доступ непривитых от коронавируса в общественные места, где собираются более 50 человек одновременно. По мнению судей, подобный подход незаконен.
Фото: GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Согласно вердикту, в регионе вакцинированы уже 90 процентов населения, поэтому в навязывании ковид-сертификатов нет никакой необходимости. К тому же это требование властей не распространялось на официантов, владельцев заведений и детей до 12 лет (последних не прививают, но они вполне могут быть разносчиками вируса). В результате обычные посетители столкнулись бы с дискриминацией, были бы нарушены несколько основных прав, в частности право на равенство и право на неприкосновенность частной жизни. Отдельно упомянуто право на самовыражение и художественное творчество (оно было бы нарушено, если бы человека не пустили в караоке).

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К такому решению суда привел и тот факт, что ситуация в больницах не вызывает беспокойства, что признало само правительство Страны басков.

Напомним, с начала пандемии в Испании было выявлено более пяти миллионов случаев заражения коронавирусом. Кампания по вакцинации началась в декабре 2020 года, и в настоящее время привиты уже 89 процентов испанцев старше 12 лет (при населении в 47 миллионов).

Решения о введении тех или иных ограничений зависят в большинстве случаем от региональных властей. Например, те же ковид-сертификаты нужны для прохода на дискотеки в Галисии, Каталонии и на Балеарских островах. В других регионах суды признали такую практику незаконной. Решение, вынесенное в Стране Басков, стало лишь последним из них.

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