Свыше одного миллиона человек стали участниками акции "Сохраним лес"

Более миллиона человек приняли участие во всероссийской акции "Сохраним лес". В этом году она стартовала в августе. В посадку саженцев включены все 85 регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет акции и Минприроды РФ.

За три неполных года достигнута цель - высажены рекордные 70 миллионов деревьев. Это произошло еще 15 ноября, когда в Астраханской области посадили юбилейный саженец.

Лидером озеленения и высадки новых саженцев в стране остается Белгородская область. Там приживаются более шести миллионов высаженных волонтерами деревьев и растений. В тройку лучших также входят Ленинградская область и Татарстан. В каждом из этих регионов высажено более четырех миллионов деревьев. Итоговая акция сезона пройдет 26 ноября в Крыму.

Всероссийская акция "Сохраним лес" - составная часть национального проекта "Экология", проходит с 2019 года. В ней принимают участие не только экологи и сотрудники лесничеств, но и волонтеры, школьники, студенты, местные жители. За это время они посадили более 82 миллионов деревьев.