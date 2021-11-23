ТеатральныйТикТок раскроет секреты закулисья Мариинки и Ленкома

TikTok продолжает знакомить свою многомиллионную армию пользователей с миром культуры и искусства. Уже появились #МузейныйТикТок и #ЛитературныйТикТок, а теперь платформа запускает новый проект, посвященный театру, - #ТеатральныйТикТок. И все для того, чтобы познакомить как можно больше людей с искусством драматургии и помочь театрам привлечь нового зрителя.

Инициативу поддержали ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга: Мариинский театр, Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" и Государственный академический Малый театр России. В течение недели, с 23 по 28 ноября, в формате прямых эфиров TikTok Live пользователи смогут стать участниками виртуальных экскурсий и узнать, что происходит за кулисами театров перед началом спектаклей.

"Мы предлагаем молодежной аудитории познакомиться с театром в необычном развлекательно-познавательном формате - это и немного нашей закулисной жизни, и история Малого театра, и творческие проекты. Для нас это новый увлекательный способ взаимодействия с новым поколением зрителей", - прокомментировала неожиданную коллаборацию директор Малого театра Тамара Михайлова.

Актер театра Ленком Станислав Тикунов предлагает не только смотреть, но и самим проявить свои актерские и режиссерские способности и принять участие в челлендже #весьмиртеатр. Для этого нужно будет снять яркий и креативный ролик и опубликовать его в TikTok, не забыв указать хештег #весьмиртеатр. Авторы самых оригинальных видеороликов получат билеты в театр.

Самые интересные события проекта #ТеатральныйТикТок

24 ноября в 17:20 по московскому времени Мариинский театр покажет, как проходит подготовка к опере "Бал-маскарад" на музыку Джузеппе Верди. "Бал-маскарад" - это захватывающая, почти детективная история, которая уже 20 лет восхищает зрителей Мариинского театра (@mariinsky.theatre). Во время прямых эфиров пользователи получат возможность побывать на новой сцене, заглянув за кулисы и в гримерки к солистам.

25 ноября в 16:30 по московскому времени пользователи смогут заглянуть в закулисья театра Ленком (@lenkomtheatre) и узнать, как идет подготовка к спектаклю "Ва-банк". "Ва-Банк" - это сцены из комедии А.Н. Островского, которые поставил в Ленкоме легенда отечественного театра Марк Захаров. Зрители прямого эфира увидят декорации, пообщаются с сотрудниками театра, которые поделятся секретами актерской профессии.

28 ноября в 17:30 по московскому времени зрители увидят подготовку к спектаклю "Рождество в доме Купьелло" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо, которая оживает на сцене Малого театра (@malytheatre). Во время эфира пользователи смогут пообщаться с артистами, понаблюдать за работой гримеров и увидеть декорации к спектаклю.