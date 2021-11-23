Траты на госзакупки в сфере науки выросли на 478%

В третьем квартале 2021 года из-за снижения госзаказа стоимость закупок снизилась почти на 1,2 триллиона рублей, рассказали эксперты "Контур.Торгов".

В этом году выросло количество тендеров, но снизилась их общая стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что в третьем квартале 2020 года резко возросли объемы закупок товаров и услуг после минимизации из-за пандемии во втором квартале. В этом году закупки идут равномернее.

В государственном секторе заметный прирост по вложенным в закупки средствам показала сфера науки - 478%, овощей и фруктов купили на 232% больше. Лидером остается сфера строительства, хотя по сравнению с третьим кварталом 2020 года отмечается падение на 14%.

В коммерческих торгах рекордный рост на 3588% зафиксирован в категории "Обувь, одежда, изделия". Как отметили аналитики, это может быть связано с закупкой средств индивидуальной защиты, поскольку заказчик может "отправить" такие товары в эту категорию.

Как выяснили специалисты, активность участия в закупках в третьем квартале 2021 существенно снизились. Эксперт "Контур.Торгов" Елена Ежова отметила, что такая тенденция, вероятно, связана с общими проблемами из-за коронавируса - поставщики минимизируют риски, а также играет роль усложнение процедуры участия в закупках.

"Не все потенциальные поставщики сейчас готовы проходить трудоемкие процедуры регистрации в реестрах, подготавливать документы и т.п. Конкуренция становится меньше. В связи с этим в закупках остаются только самые подготовленные и заинтересованные компании", - заключила Ежова.