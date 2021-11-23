Трейлер: у "Смешариков" появится спецэпизод про Моднюшу

"КиноПоиск" анонсировал выход специального эпизода "Смешариков". Называется она "Моднюша" и целиком рассчитана на особую аудиторию - маленьких девочек.

Сюжет размещён в альтернативной основному мультсериалу реальности: одна из его главных героинь Нюша становится Моднюшей и обзаводится подружками (осторожно, возможен приступ от переизбытка розового умиления!): Милашей, Симпатяшей, Крошкой, Малышкой и Крутышкой. Также в мультике фигурирует Мадам ЛяХрю.

Сеттинг тоже радикально сменился - вместо Ромашковой долины теперь - "европейский городок с уютными улочками и всеми атрибутами комфортной городской среды - от проката самокатов до модных бутиков". Причём населён он, судя по всему, исключительно шарообразными свиньями, и царит там полный матриархат.

Премьера сахарного спецэпизода - 25 ноября.