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23.11.2021 09:48
Рубрика: В мире

Украинский эксперт: Киев не способен рассчитаться по долгам

Текст: Константин Волков
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина может оказаться не в состоянии рассчитаться по своим внешним долгам, считает эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Фото: AP Photo
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По его словам, украинские ценные бумаги пользуются все меньшим спросом, несмотря на то, что проценты по облигациям были увеличены. "Ни одна страна не дает таких процентов", - отметил Степанюк. При этом выплатить такие проценты страна будет не в состоянии, подразумевает эксперт.

При этом согласно проекту госбюджета Украины на 2022 год дефицит бюджета составит 3,5 процента, а рост ВВП обозначен в документе на уровне 3,8 процента.

Также многие специалисты предсказывают Украине рост безработицы и банкротств.

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