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23.11.2021 11:08
Рубрика: Общество

Уролог: Коронавирус ухудшает репродуктивную функцию у мужчин

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одно из широко распространенных в соцсетях мнений, тиражируемых антипрививочниками, - это то, что вакцинация против COVID-19 якобы негативно влияет на репродуктивную функцию у мужчин. Однако наблюдения за пациентами, как вакцинированными, так и перенесшими COVID-19, говорят об обратном: угрозу мужскому здоровью несет коронавирусная инфекция, а не прививка. С чем связаны такие последствия COVID-19 для мужчин, "Российской газете" рассказал врач-уролог клиники инновационных технологий (КИТ) Евгений Гершанов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Нарушение в работе репродуктивной системы является одним из последствий коронавируса. Причиной сбоев может стать тяжелая форма воспалительной реакции (цитокиновый шторм), которая возникает в ответ на инфекцию, - пояснил Евгений Гершанов. - Для этого состояния характерна избыточная активность иммунных клеток. Воспаление - естественный защитный механизм, который помогает организму справиться с чужеродными агентами. Чтобы синхронизировать действия иммунной системы в борьбе с инфекцией, выделяются информационные молекулы - цитокины. Однако слишком большое их количество может привести к разрушительным для организма последствиям".

Доктор рассказал, что многочисленные случаи из клинической практики подтверждают негативное влияние вируса на качество спермы и, следовательно, на репродуктивную функцию.

"Яичко состоит из семенных канальцев и интерстициальных клеток, которые играют ключевую роль в образовании спермы и гормональной регуляции. Созревающие сперматозоиды транспортируются по семенным канальцам в придаток яичка, где хранятся и дозревают, приобретают способность к движению и оплодотворению. По всей вероятности, именно на этом этапе вирус негативно воздействует на мужское здоровье и, как следствие, на фертильную функцию", - отметил доктор Гершанов.

Он уточнил, что пока невозможно дать однозначный ответ на вопрос, проникает ли вирус напрямую в яички и сперму, однако у пациентов, переболевших COVID-19, наблюдались аномальные уровни половых гормонов (повышение лютеинизирующего гормона и снижение общего тестостерона), а также ухудшение качества спермы как во время болезни, так и после выздоровления.

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"На сегодняшний день опубликованы результаты исследований, которые подтвердили способность коронавируса провоцировать воспалительные заболевания органов репродуктивной системы: развитие орхита (воспаления ткани яичка) и эпидидимита (воспаления придатка яичка)", - отметил Евгений Гершанов.

Чтобы исключить возможные риски, после перенесенной коронавирусной инфекции доктор рекомендует мужчинам пройти обследование: выполнить спермограмму с определением фрагментации сперматозоидов, проверить уровень половых гормонов и по результатам проконсультироваться у врача уролога-андролога.

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