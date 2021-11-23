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23.11.2021,  
09:54
Текст:  Алексей Брусилов

Усовершенствованный вариант БМП М-80 показали в Сербии

В ходе состоявшихся на минувшей неделе учений сербской армии президенту страны Александру Вучичу были продемонстрированы новейшая военная техника и вооружения.

Как сообщили в оборонном ведомстве страны, речь идет о более чем шестидесяти образцах, которыми планируется оснастить части сухопутных войск.

Среди представленных боевых машин - БМП-80, которая несколько отличается от показанных ранее модернизированных вариантов. Сербский канал RTS посвятил ей свой репортаж.

На этой "восьмидесятке" все средства поражения находятся в необитаемом, изолированном от десанта боевом модуле. 20-мм орудие заменено более мощной 30-мм скорострельной пушкой. Имеется также 7,62-мм пулемет.

Для борьбы с бронированной техникой противника и другими целями предназначены управляемые ракеты "Малютка-2Т" и "Малютка-2Ф".

Первая имеет тандемную кумулятивную боевую часть, способную пробивать броню, усиленную динамической защитой, вторая - наиболее эффективна против жилой силы в укреплениях, так как оснащена термобарической боеголовкой.

О том, что БМП можно дополнительно оснастить 30-мм автоматическим гранатометом АГ-17 "Пламя", сообщали ранее, но такая версия выставлена впервые.

Фото: Первый канал / youtube.com
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Применяемый новый прицел имеет тепловизионный канал, дающий большие преимущества в ходе действий ночью. Место наводчика теперь находится в корпусе, перед креслами десанта.

Отмечается, что бронемашина получила более мощный двигатель, который улучшил характеристики подвижности.

В минувшем месяце в Белграде на десятой Международной выставке вооружений и военной техники "Партнер-2021" также был впервые представлен сербский бронетранспортер "Лазански", вооруженный российской 57-мм пушкой.

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