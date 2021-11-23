В Болгарии при аварии туристического автобуса погибли 45 человек, из них 12 детей

В автобусе ехало 52 человека. Среди погибших 12 детей, в том числе двое близнецов. Водитель также погиб в аварии. В живых осталось семь человек: две женщины и пять мужчин, которых разместили в одной из болгарских клиник. Автобус въехал через пограничный пункт пропуска "Капитан Андреев" в понедельник вечером после 21 часа. Около 3 часов (4 мск) на трассе София - Благоевград произошла авария.

Как сообщил начальник местной пожарной службы Николай Николов, ДТП произошло на 31-м километре трассы, в результате автокатастрофы возник пожар. На место трагедии прибыл глава МВД Болгарии. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но, как отмечают источники в полиции, пожар произошел в результате несчастного случая. На участке трассы много проблем, все лето там ремонтировали ямы, рассказала телеканалу БТВ дорожный эксперт Диана Русинова.