В Британии осьминоги, крабы и омары признаны разумными существами

Осьминоги, крабы и омары способны испытывать боль или страдания, согласно обзору, заказанному британским правительством. Их внесли в список разумных существ, которым должна быть предоставлена защита в соответствии с новыми законами о защите животных, принятыми в Альбионе.

Эспертами Лондонской школы экономики было рассмотрено 300 научных исследований для оценки доказательств разумности этих видов. В итоге ученые пришли к выводу, что головоногих (таких как осьминоги, кальмары и каракатицы) и десятиногих (таких как крабы, омары и раки) следует рассматривать как живых существ. Позвоночные животные уже классифицируются как разумные в новом законодательстве о защите животных, которое в настоящее время обсуждается в Соединенном Королевстве, отмечает CNN. "Науке теперь ясно, что десятиногие и головоногие моллюски могут чувствовать боль, и поэтому вполне справедливо, что они подпадают под действие этого жизненно важного законодательного акта", - заявил британский министр защиты животных, лорд Зак Голдсмит.

Законопроект, который в ближайшее время должен быть принят в британском парламенте, предусматривает создание комитета, который будет выпускать отчеты о том, насколько хорошо правительственные решения учитывают безопасность "разумных животных". Это часть более широкого государственного плана действий по защите животных. В отчете говорится, что омаров и крабов в Британии нельзя будет варить заживо.

При подготовке доклада ученые использовали восемь различных способов измерения чувствительности моллюсков, включая способность к обучению, владение болевыми рецепторами, связи между болевыми рецепторами и определенными областями мозга, реакцию на анестетики или анальгетики, а также другие факторы. Недавний документальный фильм Netflix "Мой учитель осьминог" продемонстрировал уникальные способности этих животных. Строение мозга осьминогов сильно отличается от человеческого, но у него есть некоторые из функций мозга млекопитающих, такие как способности к обучению, в том числе способность решать проблемы и даже, возможно, способность мечтать.