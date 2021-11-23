В чем опасность поставок оружия Украине

Как рассказал "Российской газете" военный эксперт Алексей Леонков, те события, которые сейчас происходят вокруг Украины, можно назвать войной нервов. Шумиха в информационном пространстве, вбросы докладов о поставках вооружений, угрозы введения очередных санкций, включая "Северный поток-2". Все это имеет одну цель - проверить Россию "на слабо", понять, насколько наша страна готова пойти до конца в вопросе защиты непризнанных республик.

Леонков считает, что американцы прорабатывают несколько вариантов развития событий на Украине, включая силовое противостояние с Донецком и Луганском, в которое может быть втянута Россия.

Планируемые поставки вооружений и отправка на Украину военных советников могут быть тревожным сигналом того, что США, руками украинцев, готовятся к быстрому прорыву оборонительных линий ЛНР и ДНР и выходу к российским границам. Технически украинская армия превосходит Вооруженные силы Луганска и Донецка. "Получается ситуация, что если ЛДНР окажется без поддержки, то может получиться блицкриг с быстрым выходом к российским границам, это понимают все заинтересованные стороны", - считает эксперт.

По его словам, поставки на Украину вооружений и военной техники, которая ранее предназначалась для Афганистана, вполне укладываются в рамки этой концепции. "В 2013 году США закупили у РФ 21 вертолет Ми-17 для Вооруженных сил Афганистана. Часть этих машин была вывезена назад в США, после наступления талибов. Можно предположить, что сейчас в Америке находится более десяти таких вертолетов, с которыми Пентагон не знает, что делать. Вполне вероятен вариант, что они попытаются "втюхать" эти машины Украине в рамках выделения очередного кредита", - убежден эксперт.

По словам Леонкова, то же самое можно сказать и о поставках противотанковых комплексов "Джавелин" и зенитных комплексов "Стингер".

Понятно, что "Стингеры" будут бессильны в случае применения серьезной авиации, которая может поражать цели с высот, недосягаемых для этих ПЗРК. Но для украинских властей поставки таких вооружений - возможность показать электорату, что их поддерживает США. Эксперт отметил, что комплексы "Джавелин" могут стать серьезной проблемой для устаревшей техники, стоящей на вооружении Луганска и Донецка. "Сейчас от украинской стороны пошла информация о том, что эти комплексы применялись на линии противостояния. Это очень тревожный сигнал", - убежден Леонков.

По словам Леонкова, понятно, почему на Украину хотят отправить военных советников США. "Роль американских военных советников на Украине заключается в том, чтобы руководить действиями армии незалежной на местах. Это офицеры управления, которые в боевых действиях участвовать не будут. Их цель - координировать действия украинцев на местах, используя в том числе спутниковые разведывательные данные, которые будут предоставлять страны НАТО", - сказал эксперт.

По его словам, с примерами применения американских советников наши военные сталкивались в Сирии. Там офицеры США координировали и даже фактически руководили действиями международных террористических групп.

В свою очередь председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что Украина не дождется от Штатов ничего, кроме громких обещаний.

"США в очередной раз пытаются прикрыть свои планы по эскалации напряжения между нашей страной и Украиной обвинениями России в агрессивном поведении. Они как будто забыли, что именно их действия привели к тому, что Россия усилила охрану границ с Украиной. Но США нужна эта "зона высокого напряжения". Во-первых, для того, чтобы сделать Украину еще более слабой и зависимой от американских подачек. А во-вторых - чтобы отвлечь свой собственный народ от внутренних проблем, сфокусировав его внимание на "внешнем агрессоре"- России.

Я думаю, что США передаст какой-то минимум оружия Украине, но вряд ли это будет что-то серьезное. Штаты не доверяют Зеленскому, который, кажется, искренне верит, что Россия - корень всех бед его страны, и надеется, что США все же помогут ему развязать "маленькую победоносную войну". Но Штатам не нужна война, им нужны политические игры и власть над марионетками. Поэтому Украина, как обычно, получит множество громких обещаний и объедки с "барского стола", - считает Липовой.