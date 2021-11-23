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23.11.2021 13:26
Рубрика: Власть

В декабре в Госдуму могут начать пускать по QR-кодам

Текст: Татьяна Замахина

Уровень коллективного иммунитета среди депутатов, по последним данным, составляет 92%, а среди членов аппарата Госдумы - 97%. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. И все же палата продолжил вводить меры санитарной безопасности. К концу недели будут разработаны правила допуска гостей в ГД.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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На пленарном заседании Володин заявил, что думский аппарат вместе с комиссией по регламенту должен завершить работу до конца недели. Это необходимо для того, чтобы "все те, кто приходят в Госдуму для обсуждения законов могли бы предъявлять QR-код", объяснил председатель ГД. По его словам, систему предполагается внедрить после региональной недели (а это будет следующая неделя).

"Это касается наших коллег из правительства, из Совета Федерации, кто приезжает из регионов, экспертов", - добавил Володин.

Необходимо сделать все возможное для функционирования парламента, поддержания его работоспособности, подчеркнул спикер.

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