В Финляндии раскроют информацию о зарплатах на предприятиях

В Финляндии женщины зарабатывают почти на 17 процентов меньше, чем мужчины на аналогичных должностях. Чтобы изменить ситуацию, в будущем планируется раскрывать информацию о заработной плате всех сотрудников компании. С этой целью готовится закон, который продвигает премьер-министр Санна Марин.

"В основе программы правительства лежит устранение необоснованной разницы в оплате труда и устранение гендерного неравенства. Теперь с ними будут бороться более жестко", - цитирует Reuters министра по вопросам равенства Томаса Бломквиста.

По его словам, закон должен быть принят парламентом до выборов в апреле 2023 года. Женщины, подозревающие дискриминацию, смогут проверить, сколько зарабатывают их коллеги-мужчины в компании.

Рабочие организации в основном поддерживают предложение правительства. По мнению деятеля профсоюзной федерации P&MS Катарины Мурто, ликвидация разрыва требует изменения отношения. Необходимо модернизировать закон, чтобы изменить культуру.

Со своей стороны, ассоциации работодателей, раскритиковали эту идею. "Обязательная публикация подробной информации об индивидуальных зарплатах приведет к всеобщему любопытству и ухудшению рабочего климата", - считает старший юрисконсульт конфедерации финской промышленности Катя Леппанен.

Согласно последнему рейтингу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Финляндия занимает 37-е место по уровню равной оплаты труда, значительно уступая таким странам, как Норвегия (8-е место), Дания (9-е место) и Швеция (12-е место). Швейцария находится на 34-м месте с разрывом около 15 процентов, пишет журнал Blick.