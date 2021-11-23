В Кремле назвали незаконными новые санкции США по "Северному потоку-2"

Санкционный язык - излюбленный язык Вашингтона, но Москва относится к этому крайне негативно, считая его незаконным. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов о новых санкциях по "Северному потоку 2", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это продолжение санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон, его излюбленный язык", - оценил Песков. "Это то, к чему мы относимся крайне негативно", - пояснил он.

"Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", - заключил пресс-секретарь российского лидера.