В Неаполе волхвам вручили QR-коды

К их числу принадлежит потомственный мастер вертепов Марко Ферриньо, которому принадлежит одна из самых старинных лавок в городе у подножья Везувия. Он во многом известен широкой публике благодаря умелому перекладыванию классических сюжетов на современный лад.
Так, в прошлом году, по задумке Ферриньо, все фигуры в сцене рождения Иисуса были в масках - и Дева Мария, и Иосиф, и три волхва, которые пришли к младенцу с особыми дарами, вместо золота, ладана и смирны они преподнесли ему вакцину. В связи с появлением в нашей пандемической действительности ковид-сертификатов мастер решил, что в этом году Мельхиору, Каспару и Валтасару никак не обойтись без QR-кодов.
"Поскольку трем мудрецам предстоит долгий путь к кроватке с младенцем Иисусом, я решил, что для подобного путешествия им необходим соответствующий документ, коим сейчас является электронный сертификат о вакцинации", - объяснил Марко Ферриньо появление в руках волхвов так называемых "зеленых пропусков".