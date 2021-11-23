В Неаполе волхвам вручили QR-коды

Неаполитанские ремесленники на улице Сан Грегорио Армено, которая уже за несколько дней до Рождества погружается в атмосферу праздника, решили адаптировать свои знаменитые на весь мир вертепы к непростым временам, которые переживает сейчас не только Италия, но и весь мир.

К их числу принадлежит потомственный мастер вертепов Марко Ферриньо, которому принадлежит одна из самых старинных лавок в городе у подножья Везувия. Он во многом известен широкой публике благодаря умелому перекладыванию классических сюжетов на современный лад.

Так, в прошлом году, по задумке Ферриньо, все фигуры в сцене рождения Иисуса были в масках - и Дева Мария, и Иосиф, и три волхва, которые пришли к младенцу с особыми дарами, вместо золота, ладана и смирны они преподнесли ему вакцину. В связи с появлением в нашей пандемической действительности ковид-сертификатов мастер решил, что в этом году Мельхиору, Каспару и Валтасару никак не обойтись без QR-кодов.

"Поскольку трем мудрецам предстоит долгий путь к кроватке с младенцем Иисусом, я решил, что для подобного путешествия им необходим соответствующий документ, коим сейчас является электронный сертификат о вакцинации", - объяснил Марко Ферриньо появление в руках волхвов так называемых "зеленых пропусков".