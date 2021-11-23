В Роспотребнадзоре рассказали, на что смотреть при покупке сосисок

Россияне в год съедают около 40 килограмм мясопродуктов. При этом в состав таких мясных полуфабрикатов как сосиски входит не только мясо, но и большое количество пищевых добавок. Это нитраты, нитриты, фосфаты, кошениль, каррагинан. При их употреблении очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что действующий ГОСТ подразделяет сосиски на группы А, Б, В и Г, которые отличаются по содержанию белка. Больше всего его в мясных изделиях категории А - не менее 10%, категории Б - 8%. Однако жира все-равно намного больше. В изделиях категории А - до 36%, категории Б - до 45%. При этом содержание соли колеблется от 1,5 до 2,8 гр. на 100 гр. продукта. Тогда как суточная норма соли - не более 5 грамм, с учетом соли, входящей во все остальные продукты суточного рациона, уточнили в ведомстве.

"Выбирая в магазине сосиски или сардельки, внимательно изучите маркировку. Отдайте предпочтение изделиям категории А или Б - эта информация должна быть на этикетке. Кроме того, проверьте сроки годности и условия хранения. Колбасные изделия должны храниться в холодильнике, при температуре не выше +6°С", - советуют в Роспотребнадзоре.

Также рекомендуется тщательно изучить внешний вид сосисок. Специалисты обращают внимание, что оболочка сосисок не должна быть грязной или поврежденной, фарш не должен быть рыхлым, с наличием бульонно-жировых отеков. А при разрезе имеющиеся пустоты не должны превышать 5 мм.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили о рекомендации диетологов есть готовые колбасные изделия не чаще 1-2 раз в неделю.