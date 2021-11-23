В России предложили в разы сократить сроки выдачи разрешений на строительство

Всемирный банк составляет рейтинг легкости ведения бизнеса в странах мира на основании определенных показателей, обращает внимание автор проекта. В числе важнейших критериев - особенности получения разрешений на строительство и подключения новых объектов к электросетям. "За последние пять лет в России произошли положительные изменения. По данным Всемирного Банка в 2020 году Россия заняла 26 место среди 190 стран в рейтинге получения разрешений на строительство. Это значительно лучше, чем показатель 2015 года, где Россия занимала 62 место. Это указывает на то, что страна движется в правильном направлении. Однако, даже при таком скачке вверх, в России все еще имеется ряд проблем, решение которым мы предлагаем найти в опыте зарубежных стран", - обращает внимание Дмитрий Давыдов.

Упростить бюрократические процедуры при строительстве необходимо по ряду причин.

Например, по одной из целей национального проекта "Жилье и городская среда" - к 2024 году необходимо ежегодно вводить 120 миллионов квадратных метров жилья. Пока по итогам 2020 года в стране ввели в эксплуатацию 80,6 миллиона квадратных метров жилья. И в допандемийном 2019 году при плане построить 88 миллионов квадратных метров получилось сдать 80 миллионов.

Нередко разрешения на строительство отзываются уже после выдачи, когда стройка началась. Меняется законодательство. Появляются новые схемы злоупотреблений. Так, отдельные юридические компании специализируются на судебных делах, вынуждая застройщиков платить компенсации даже за незначительные изменения в договорах долевого участия. Некоторые строительные компании уходят с рынка. По данным Национального объединения застройщиков жилья, в начале 2018 года в активной стадии банкротства находились около 240 компаний. А к началу 2020 года их число удвоилось.

По оценкам экспертов, во многом банкротства связаны с изменениями законодательства, повышением налогов и сложностями в получении заказов небольшими компаниями. Часто в регионах конкурсы выигрывают одни и те же организации.

Но развитию отрасли мешают и сложные административные процедуры. Во многих регионах, особенно южных, курортных, дома возводят без разрешений, продают квартиры. А после того, как дом готов к заселению, начинаются суды. Тяжбы не дают подключить объект, в котором уже живут люди, к инженерным коммуникациям. Не выдаются документы на право собственности. Жильцы не могут оформить регистрацию со всеми вытекающими отсюда проблемами. Часто такие дома в итоге все же сдают в эксплуатацию по суду, но это стоит серьезных затрат, как застройщикам, так и покупателям квартир. Часто компании терпят убытки из-за того, что одни органы власти выдают разрешения на строительство, а другие находят нарушения и ставят административные барьеры.

Начать наводить порядок нужно с сокращения времени и стоимости прохождения процедуры подготовки к началу строительства, отмечает Дмитрий Давыдов и приводит в качестве примера опыт стран, лидирующих в этом направлении.

Согласно рейтингу Doing Business Всемирного банка, в 2020 году мировыми лидерами в области благоприятных условий для получения разрешений на строительство являлись Гонконг, Малайзия, ОАЭ, Дания и Сингапур.

Например, в столице Куала-Лумпура - Малайзии в 2016 году весь процесс получения разрешения на строительство занимал 79 дней и состоял из 15 процедур. Сейчас он сократился до 53 дней и девяти процедур. Если рассматривать Данию, то в Копенгагене такой же процесс займет 64 дня, а состоять будет всего из семи процедур. При этом стоимость оформления разрешений по отношению к стоимости складского помещения в этих двух странах практически идентична стоимости таких же услуг в России.

Как и в вопросах, связанных с получением разрешения на строительство и вводом объекта в эксплуатацию, России есть над чем поработать в плане подключения к системе электроснабжения, полагает Дмитрий Давыдов.

"В России, например, в Москве, необходимо две процедуры для подключения к электричеству. Первая - подача заявки в МОЭСК и подписание договора в электронном виде. Эта процедура занимает семь дней и стоит в переводе на доллары - 460 долларов. Проведение внешних работ и окончательное подключение - бесплатно, занимает 31 день", - приводит пример Дмитрий Давыдов.

Рассматривая практическую сторону вопроса, можно привести в пример ОАЭ. При таком же количестве процедур, предприниматель будет подключен к системе электроснабжения всего за семь дней. В Южной Корее срок получения услуги составляет 13 дней, в Малайзии - 24 дня.

"Очевидно, что одной из основных проблем для строительной сферы в России являются длительные сроки исполнения. Эти сроки напрямую не зависят от застройщика, так как работы по внешнему подключению к электросети происходят на стороне МОЭСК. Застройщик же должен только подготовить внутреннюю сеть здания к подключению, а это происходит на этапе строительства", - обращает внимание автор проекта "20 идей по развитию России".

Поэтому предлагается вдвое - до 15 дней - сократить время на подключение объекта к водоснабжению, которое сейчас отнимает у предпринимателя в России полноценный месяц. В четыре раза - до 10 дней - сократить сроки подключения к электричеству.

Дмитрий Давыдов также предлагает по аналогии с Сингапуром и Дубаем сократить и сроки подключения воды, канализации, телефонии.

На сайте 20idei.ru указаны конкретные шаги по достижению этих целей. Во-первых, можно оптимизировать процессы получения разрешений и подключения к коммуникациям так, чтобы большинство из всех процедур проводилось параллельно. Во-вторых, можно сократить количество лишних процедур, например, предоставление одной и той же документации в разные инстанции. Так, в Дании предприниматель предоставляет все необходимые документы только на первой стадии - получения разрешения. При функционировании единой базы документации каждый контролирующий орган может сам брать необходимые ему данные. Это позволяет избежать лишних бюрократических проволочек и снизит сроки рассмотрения.

Выступая за упрощение выдачи разрешений, Дмитрий Давыдов уделяет особое внимание необходимости усиления строительного контроля. Также важно инспектировать уже построенные объекты.

Отдельный вопрос - страхование. "Страхование в связи с дефектами строительства должно проводиться застройщиком и поддерживаться в течение определенного времени после ввода здания в эксплуатацию. Такая мера поможет разделить финансовые риски со страховыми организациями, - отмечает Дмитрий Давыдов. - Если у застройщика не окажется денег, пострадавшим будет легче получить деньги от страховщика".

Дмитрий Давыдов также предлагает рассмотреть возможность автоматической выдачи разрешений на строительство и ввод здания в эксплуатацию при выполнении ряда условий. В их числе согласование проекта с независимой экспертной организацией, наличие заключения на соответствие построенного объекта нормам строительства, оформление страховки от ущерба третьим лицам на каждое строение.

Кроме того, предлагается внести в Уголовный кодекс РФ ответственность за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта, которую будут нести и застройщик, и независимая экспертная организация, выдавшая положительное заключение. "Соответственно, если здание будет разрушено из-за ошибок, допущенных в процессе строительства, то сотрудники застройщика и экспертной организации понесут уголовную ответственность", - обращает внимание Дмитрий Давыдов. Сейчас, подчеркивает автор инициативы, уголовная ответственность предусмотрена только за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

При этом Дмитрий Давыдов отмечает, что в стране сейчас делается немало по упрощению процедур для предпринимателей. Однако если предложенные административные и законодательные реформы при поддержке властей найдут применение, то сфера строительства получит еще больший толчок к развитию. При соблюдении определенных условий Россия может выйти в лидеры среди стран с наиболее легкой и лояльной системой ведения бизнеса.