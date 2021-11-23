В РСТ объяснили ситуацию с выплатами клиентам "Музенидис Трэвел"

Подавать заявки в страховую компанию "ТИТ", которая должна выплатить компенсацию за несостоявшиеся туры в Грецию решат не все клиенты "Музенидис Трэвел", так как возмещение окажется символическим. Об этом рассказала "РГ" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По её словам, по реестру, который представили в компании, работавшие под брендом "Музенидис Трэвел", выплаты в среднем составят 3-5 тысяч рублей. В этот реестр включили всех, кому продавали туры.

"Параллельно страховая компания будет форсировать реестр тех, кто обратились. Нельзя исключать такие варианты, когда люди из-за трёх-пяти тысяч не станут даже обращаться. То есть реестр страховщиков будет меньше. Соответственно, выплаты могут быть, условно, на 500 рублей больше", - пояснила представитель РСТ.

После завершения формирования реестра, когда станет официально понятно, что выплат на всех не хватает, будут привлекаться и фонды персональной ответственности туроператоров.

Сейчас в реестре более 25 тысяч туристов. Общая сумма задолженности туроператоров составляет 1,27 млрд рублей, отметила Тюрина. Все полученные от российских туристов средства были переведены в Грецию. Но греческая сторона не довела средства до отелей, перевозчиков.

Как ранее сообщали в Ростуризме, по информации компании, общая сумма обязательств перед клиентами достигает 18 млн евро. При этом финансовая ответственность пяти юрлиц перед туристами застрахована всего на 80,5 млн рублей. Кроме того, совокупный размер фондов персональной ответственности компаний (за исключением "Музенидис Интур") составляет 2,9 млн рублей.

В РСТ указывали, что увеличить объем компенсаций в подобных случаях можно за счет дополнительных механизмов - поручительств, залогов и гарантий третьих лиц. Отраслевое объединение предложило включить эти механизмы в новый закон о туризме.

Туроператор "Музенидис Трэвел" сообщил о приостановке деятельности всех пяти юрлиц 12 ноября. Как отмечали в компании, обязательства перед туристами невозможности выполнить из-за финансовых проблем принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции.