В Сирии обстреляли американскую военную базу

Американская военная база в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

По данным источников издания, по базе "Харраб аль-Джейр" было выпущено пять ракет. После обстрела базы обстановку в районе контролировали вертолеты.

Это не первое нападение на объекты США в Сирии. Военная база Эт Танф на юге страны подверглась 21 октября ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотных боевых аппаратов.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Дамаск называет присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти, передает РИА Новости.